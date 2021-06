Dramat na EURO2020. Duńczyk Eriksen nagle padł na murawę. Reanimacja na boisku. NOWE INFORMACJE [VIDEO]

Pod koniec pierwszej połowy duński pomocnik upadł bez kontaktu z przeciwnikiem. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną zasłabnięcia (potem okazało się, że atak serca – red.).

Na murawie od razu pojawili się lekarze. Przez kilka minut piłkarz był reanimowany, miał wykonywaną defibrylację.

Część zawodników płakała na murawie, inni się modlili. Na stadionie zapanowała grobowa cisza.

Po kilkunastu minutach Eriksen został zwieziony z murawy na noszach.

Realizatorzy transmisji pokazywali wydarzenia z szerokiego kadru, a duńscy piłkarze otoczyli Eriksena, by żadne niepożądane obrazki nie przedostały się do mediów. Na ten moment nie można wyciągać żadnych wniosków.

Mecz został przerwany. Nie wiadomo, kiedy zostanie dokończony. Wszyscy oczekują wieści na temat stanu zdrowia lidera duńskiej kadry.

AKTUALIZACJA 19:15 – wg duńskich mediów Eriksen żyje i odzyskał przytomność. Zawodnik miał atak serca. Udało się przywrócić funkcje życiowe.

19:30 – UEFA oficjalnie poinformowała, że piłkarz żyje. Został przewieziony do szpitala. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami obydwu drużyn. Decyzja o tym, co dalej ma zostać podjęta o 19:45. Spiker na stadionie poprosił kibiców o nieopuszczanie miejsc.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021