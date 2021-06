EURO 2020. Jasnowidz Jackowski już wie, co czeka reprezentację Polski

Już niedługo, 14 czerwca, Polacy zagrają swój pierwszy mecz na Euro 2020. Jasnowidz Krzysztof Jackowski powiedział, jakie według niego biało-czerwoni mają szanse podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej 2020.

Pierwszy mecz mistrzostw Europy Polacy rozegrają w poniedziałek 14 czerwca w Sankt-Petersburgu. Naszymi rywalami będą Słowacy.

Euro2020. Jasnowidz Jackowski o meczu Polska – Słowacja

– Co do Słowacji, to trzeba uważać na ten zespół i ten pierwszy mecz. Wydaje się najsłabszy, a w moich odczuciach kojarzy się jako rześki. Czasami jest tak, że ambicje dodają sił. Kto wie, czy na powiewie tych ambicji Słowacja nie będzie jednak trudnym przeciwnikiem – zdradził redakcji „Faktu” słynny jasnowidz z leżącego na pograniczu Krajny i Kaszub Człuchowa.

Euro2020. Jasnowidz Jackowski ocenia szanse Polaków i Roberta Lewandowskiego

– Na wszystkie trzy mecze naszych mam odczucie dość pozytywne, jeden z tych meczów będzie meczem Roberta Lewandowskiego bo strzeli dwie lub trzy bramki. To będzie jego sukces. Dwa mecze, ale nie wiem, z jakimi zespołami, będą wygrane. Jeden mecz będzie zremisowany lub przegrany – powiedział.

Euro2020. Mecz Polska – Słowacja. Gdzie obejrzeć?

Pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Europy będzie można obejrzeć w TVP 1, w poniedziałek 14 czerwca o 17:50.

Źródło: „Fakt”