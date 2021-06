Nadciągają burze! IMGW wydaje alerty. Spodziewane wichury i grad [PROGNOZA]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Alerty obowiązują na terenie niemal całej Polski, z wyjątkiem woj: zachodniopomorskiego, pomorskiego i północnej części woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.

Jak podają synoptycy IMGW, w regionach objętych alertami prognozowane są w sobotę burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu, miejscami do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może padać grad.

Alert pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydaje się przy prognozowanych opadach deszczu poniżej 30 mm i możliwych porywach wiatru do 25 m/s.

⛈️Dziś burze możliwe są na przeważającym obszarze kraju. Będą im towarzyszyć opady deszczu do 25 mm, lokalnie do około 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h oraz grad do około 3 cm średnicy.#IMGW #meteoimgw #pogoda #meteo #burza pic.twitter.com/fkSxMBAwf1

