Oszuści mają nowy sposób. Nie oddzwaniaj na TEN numer

CERT Orange ostrzega na Twitterze przed nowym sposobem oszustów na wyłudzanie pieniędzy od użytkowników sieci telefonów komórkowych. Ofiara dostaje krótkie połączenie z zagranicznego numeru, jeśli postanowi oddzwonić naraża się na stratę sporej sumy pieniędzy.

„W internecie pojawiło się ostrzeżenie o kolejnym zagrożeniu z serii ‚wangiri’. To określenie wykorzystywane przy szeroko rozumianych oszustwach telekomunikacyjnych” – tłumaczy portal dobreprogramy.pl.

W tym przypadku oszuści dzwonią do ofiary na tyle krótko, żeby ta nie zdołała odebrać i liczą, że oddzwoni. Jeśli to zrobi, to straci sporo pieniędzy, bo numer jest tak „egzotyczny”, że operator nalicza spore stawki.

Orange opublikowało wpis na Twitterze w tej sprawie. Zaprezentowany numer jest tylko przykładowym, bo oszuści wykorzystują ich znacznie więcej.

„O proszę. #Uwaga na nowe #Wangiri. Nie oddzwaniajcie” – czytamy.

Po czym poznać „egzotyczny numer”? Między innej niż w polskich realiach długości. W zaprezentowanym przykładzie prefiks to +223, a więc połączenie pochodzi z Mali w Afryce.

Jeśli otrzymasz taki telefon, a nie spodziewasz się odzewu z tak egzotycznych krajów, to nie oddzwaniaj i najlepiej usuń numer z listy, żeby przez przypadek się nie połączyć, bo w ten sposób można nabić sobie spory rachunek.