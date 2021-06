EURO2020. Eriksen nagle zasłabł. To wina szczepionki albo COVID-19? Marotta zabrał głos

Pod koniec pierwszej połowy duński pomocnik upadł bez kontaktu z przeciwnikiem. Z początku nie było wiadomo, jak jest przyczyna zasłabnięcia – potem okazało się, że atak serca.

Na murawie od razu pojawili się lekarze. Przez kilka minut piłkarz był reanimowany, miał wykonywaną defibrylację. Po kilkunastu minutach Eriksen został zwieziony z murawy na noszach.

Kopacz Duńczyków wciąż pozostaje w szpitalu.

Gdy okazało się, że życiu piłkarza nic nie zagraża, to – również na jego prośbę – wznowiono mecz. Dania przegrała 0:1.

Niedługo po upadku Christiana Eriksena – w sieci zawrzała. Kibice podzielili się na tych, którzy twierdzili, że piłkarz Duńczyków przyjął szczepionkę (najczęściej mówiono o szczepionce Pfizera) i jego upadek jest wynikiem NOP, lub, że chorował na COVID-19 i upadek był konsekwencją zakażenia.

Głos w sprawie postanowił zabrać Giuseppe „Beppe” Marotta – dyrektor Internazionale (Hall of Fame del calcio italiano).

– Nie miał COVID-19 i nie był szczepiony – powiedział. – W tej chwili Eriksen jest pod opieką personelu medycznego – dodał.

Inter CEO Marotta: "Eriksen hasn't had COVID and he hasn't been vaccinated" all the idiots talking about this being an effect of the vaccine can shut up

— Siavoush Fallahi (@SiavoushF) June 12, 2021