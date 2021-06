80-latek stracił ponad pół miliona złotych. Myślał, że zarobi

80-latek z powiatu piaseczyńskiego stracił ponad pół miliona złotych. Zamiast zarobić na kryptowalucie padł ofiarą oszustów.

15 wypłat na łączną sumę 530 tys. złotych. To pieniądze, które wyparowały z konta 80-latka z powiatu piaseczyńskiego.

Mężczyzna myślał, że uda mu się zarobić na kryptowalucie. Jednak zamiast zarobić fortunę, padł ofiarą oszustów.

Jak wyjaśniają policjanci z Lesznowoli 80-latek został oszukany przez mężczyznę podającego się za maklera. Starszy pan zainteresował się reklamą w Internecie.

Zadzwonił pod podany w reklamie numer telefonu. Rozmówca polecił mu przelanie 250 dolarów w celu założenia właściwego konta dla wirtualnych walut.

Po dokonaniu wpłaty, oszust wyłudził od staruszka dane osobowe. Na podany adres mailowy przesłał „ważne” finansowe informacje.

W rzeczywistości celem było przesłanie oprogramowania, które samoczynnie zainstalowało się na komputerze poszkodowanego. To jednak nie koniec.

W kolejnej rozmowie telefonicznej fałszywy makler nakłonił 80-latka do podania numeru karty kredytowej oraz wpisania danych konta bankowego do przesłanej aplikacji. Oszust był do tego stopnia przebiegły, że podesłał staruszkowi rzekomą kopię swojej licencji maklerskiej.

„Dalej wszystko potoczyło się już błyskawicznie. Z konta bankowego mężczyzny wykonano 15 transakcji na łączną kwotę 530 tys. złotych. Wszystkie przelewy wykonano na konta zagraniczne” – wyjaśnili policjanci z Lesznowoli.

Policja apeluje do zainteresowanych kryptowalutami i „szybkim zyskiem”, aby zachowali szczególną ostrożność. Ponadto zalecają sprawdzać na stronie internetowej KNF, czy podmiot w imieniu, którego dzwoni rozmówca, posiada uprawnienia do świadczenia usług finansowych na terytorium Polski.

Źródło: Radio Zet