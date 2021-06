Biedronka w czasie „pandemii” zarobiła więcej niż kiedykolwiek

Lockdowny z potężną siłą uderzyły w wiele biznesów. Firmy padały jedna po drugiej lub odnotowywały straty. To nie dotyczy jednak Biedronki, która w tym czasie obłowiła się tak, jak nigdy przedtem.

Portugalska sieć sklepów Biedronka w roku obrotowym 2020 odnotowała rekordowe wyniki finansowe. Zarząd Jeronimo Martins Polska informuje, że Biedronka odnotowała 3,17 mld zł zysku operacyjnego i 61,29 mld zł przychodu operacyjnego.

– Wzrost sprzedaży połączony z korzystniejszą ofertą sprzedażową, zarządzaniem promocjami i ofertą artykułów niebędących w stałym asortymencie, dyscypliną operacyjną oraz dbaniem o wydajność pomogły złagodzić zwiększone koszty związane z pandemią, co umożliwiło w 2020 roku osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie 6,92 proc. – informuje w sprawozdaniu zarząd Jeronimo Martins Polska.

– Mając na uwadze sytuacje i potrzeby konsumentów spółka wykazała zdolność do adaptacji i nawiązała współpracę z Glovo (firmą specjalizującą się w dostarczaniu wszelkiego rodzaju zakupów do domów). Usługa ta stała się dostępna w 28 największych miastach w Polsce, oferując klientom szeroką gamę produktów Biedronki z dostawą do domu. Inicjatywa ta umożliwia również spółce monitorowanie trendów w preferencjach i potrzebach polskich konsumentów w tym segmencie – informuje zarząd w sprawozdaniu.

Ogromne zyski łączą się z ogromnymi podatkami. Właściciel sklepów Biedronka zapłacił 582,56 mln zł podatku dochodowego za 2020 rok.

Na przykładzie Biedronki widać, w kogo uderzyły nałożone przez pisowski rząd lockdowny. Wcale nie w te największe firmy – one sobie jakoś poradziły (nawet bardzo dobrze). Ucierpieli ci mniejsi…

Źródło: o2.pl