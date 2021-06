„Genialny” Ukrainiec chciał uprawiać truskawki na balkonie. Wysypał tonę ziemi i całość się zerwała [FOTO]

Jakiś geniusz z Kijowa zamarzył o hodowli truskawek. Problem miał taki, że mieszkał w bloku. Dla kogoś o słowiańskiej fantazji to jednak nie przeszkoda…

„Genialny” Ukrainiec wpadł na pomysł – truskawki hodować będzie na balkonie. No, ale nie w doniczkach. Prawdziwy rolnik w doniczkach by hodował? Jasne, że nie.

Do sprawy podszedł profesjonalnie. Kupił tonę ziemi i zasypał balkon.

Jednego tylko nie przewidział – wytrzymałości tego typu konstrukcji w dumnej ukraińskiej stolicy. Balkon oczywiście się zarwał.

Lokalny portal informuje, że na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie było naprawdę niebezpieczne. Na miejsce trzeba było wezwać straż pożarną, która zdemontowała resztki balkonu.

– Zwracam się do mieszkańców Kijowa z prośbą, by byli odpowiedzialnymi właścicielami swoich nieruchomości. Nie twórzcie warunków do zaistnienia nadzwyczajnych sytuacji, które mogą zagrażać waszemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych – zaapelował dyrektor departamentu bezpieczeństwa miejskiego Roman Tkaczuk.