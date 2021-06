Kraj UE mówi dość! Koniec paszportu covidowego, masek i obostrzeń. Padła konkretna data

Duński rząd ogłosił polityczne porozumienie z partiami opozycyjnymi w kwestii luzowania obostrzeń wprowadzonych w imię walki z koronawirusem. Za kilka miesięcy w kraju mają przestać obowiązywać paszport covidowy oraz wszystkie inne restrykcje.

Co ciekawe, luzowanie obostrzeń ogłoszono w ramach porozumienia politycznego, a nie zdrowotnego. Przedstawiono dokładny plan luzowania obostrzeń, restrykcji, nakazów i zakazów.

W Danii obowiązuje aktualnie tzw. paszport covidowy, a dokładniej aplikacja na smartfonie, w której zawarte są informacje o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 lub o wykonanych w ostatnim czasie testach na koronawirusa.

Na podstawie kodów QR z aplikacji do niedawna można było wejść na przykład do biblioteki. Teraz duński rząd ogłosił, że paszport szczepionkowy nie będzie do tego wymagany.

Wciąż jest jednak wymagany w uczestnictwie m.in. w spektaklach teatralnych, koncertach czy wydarzeniach sportowych. Takie zasady mają obowiązywać do końca lipca. Od 1 sierpnia chcąc pójść na koncert czy do teatru nie będzie trzeba okazywać paszportu covidowego (aplikacji).

1 lipca w życie wejdzie także delikatna zmiana w kwestii testu PCR. Jego ważność ma wówczas wynosić 96 godzin zamiast 72 godzin.

Dania rezygnuje z paszportu covidowego

Od 1 września z kolei paszport covidowy nie będzie wymagany przy wejściach do restauracji, fryzjera czy na siłownię. Od 1 października paszport szczepionkowy ma zostać całkowicie wycofany z użytku.

Zdecydowano także o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek m.in. w sklepach czy innych pomieszczeniach zamkniętych. Wyjątkiem pozostaje komunikacja zbiorowa – tutaj nadal trzeba zakrywać twarz, do końca września. Od 1 października Dania ma się stać krajem wolnym od jakichkolwiek koronawirusowych obostrzeń.

Źródło: thelocal.dk/NCzas