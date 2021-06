Niedzielski dalej swoje. Minister odniósł się do „konfederackich” słów prezydenta Dudy o szczepionkach

Podczas inauguracji konferencji GLOBSEC w Bratysławie prezydent Andrzej Duda wypowiedział zaskakujące słowa dotyczące szczepionek na Covid-19. Głowa polskiego państwa przybrała jednak narrację Konfederacji – a nie rządu. Teraz słowa prezydenta skomentował „minister pandemii” Adam Niedzielski.

– Dziś żyjemy nadzieją, że ludzkość weszła na ścieżkę powrotu do normalności, że wraz z pojawieniem się szczepionek, skutecznie zarządzamy tym kryzysem – powiedział Duda.

Potem padły zaskakujące słowa. – Choć oczywiście zawsze pozostaje cały czas to otwarte pytanie, czy rzeczywiście tak jest. I mówię o tym nie tylko w tym wystąpieniu, bo to pytanie zadajemy sobie w naszych kuluarowych rozmowach w tzw. formule bilateralnej, również i my prezydenci państw. To były tematy rozmów wczoraj z prezydentami, z primerami. To były także i tematy naszych rozmów dzisiaj – mówił Duda.

– Czy możemy mówić o tym, że jeżeli liczba zachorowań w moim kraju, w Polsce, spadła w tej chwili do takiego poziomu dziennie, jak notowaliśmy dokładnie rok temu – czyli między 200 a 400 przypadków każdego dnia – to, czy rzeczywiście możemy się cieszyć, że jest to efekt szczepienia czy też jest to efekt po prostu tego, że takie a nie inne mamy warunki atmosferyczne, pogodowe, taka jest pora roku. W zeszłym roku nie mieliśmy szczepionki a tych przypadków było tyle samo – kontynuował prezydent.

– Mimo wszystko, chcąc patrzeć na to optymistycznie mówię – i mówimy – zbiegły się te dwa elementy – zaznaczył, wyliczając w tym miejscu akcję wyszczepiania i pogodę.

„Absolutnie akcja szczepień jest przyczyną”

Na te słowa zareagował Adam Niedzielski podczas środowej konferencji prasowej w Olsztynie. – Jeżeli jest jakaś sezonowość wirusa, to absolutnie akcja szczepień jest fundamentalnym elementem, przyczyną, dlaczego ta sytuacja jest teraz pod kontrolą – twierdził minister Niedzielski.

– Mamy mniej więcej 60 proc. osób, które mają przeciwciała. Te badania nawet nie różnicowały, z czego pochodzi odporność, czyli może pochodzić zarówno od szczepienia, ale i od przejścia zakażenia – dodał.

Szef pandemicznego resortu zdrowia twierdził, że dzięki szprycy Polacy mogą czuć się bezpiecznie. – Do września, do jesieni, czyli do tego momentu, kiedy pojawia się ryzyko kolejnej fali, wszyscy chętni zostaną zaszczepieni – oświadczył.

Niedzielski był też pytany, czy słowa Andrzeja Dudy mogą być wykorzystane przez „antyszczepionkowców”. – Ja logiki antyszczepionkowców nie potrafię pojąć – grzmiał.

Źródła: nczas.com/PAP/Onet