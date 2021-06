Paweł Wyrzykowski o wyborze RPO: w Konfederacji jest wiele zdań, nie ma jednego prezesa, który nakaże wszystkim głosować tak samo

Skąd tak duże rozbieżności w ocenie kandydata na PRO wśród posłów Konfederacji? Wyrzykowski „dumał i wydumał”.

Oto cały wpis działacza Konfederacji:

Ja bym zagłosował inaczej – tak, aby w przyszłości organizowane przez nas debaty nie były przez kandydatów na różne urzędy olewane, co było również symptomem olewania naszych wniosków do danego RPO.

W końcu również udowodniony zostałby sens obecności w Sejmie choćby i w tak nielicznej jak obecnie grupie – jako języczek u wagi decydujący o ostatecznym kształcie spraw publicznych – motywujący do poszerzenia tej obecności i przede wszystkim do zaangażowania się całej masy „obserwatorów życia publicznego” w działanie polityczne przy Konfederacji. Nawet nie jesteście sobie w stanie wyobrazić ilu naszych wyborców nie chodzi na wybory „bo co to zmieni?”.