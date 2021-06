Polska aktorka nagrała scenę seksu z bratem. „Lubimy się i ufamy sobie” [VIDEO]

„Wysokie Obcasy”, znane feministyczno-lewicowe piśmidło dla pań po 40-stce, zachwyca się sceną seksu, którą rodzeństwo polskich aktorów nagrało na potrzeby filmu.

Bartosz Bielenia to aktor znany m.in. z hitowego „Bożego Ciała” (2019) rok. Film ten był głośno komentowany, a krytycy i publiczność zachwalała grę młodego aktora.

Niewiele osób wie, że Bielenia ma przyrodnią siostrę, również aktorkę, choć według wielu internautów – dużo mniej utalentowaną. Magdalena Koleśnik, bo tak się ona nazywa, próbuje nadrabiać braki w warsztacie aktorskim skandalami.

Ostatnio miała ku temu świetną okazję, a pomógł jej przyrodni brat. Rodzeństwo spotkało się na planie krótkometrażowego filmu „Ondyn”, gdzie przyszło im odegrać scenę seksu – oczywiście nie mieli nic przeciwko temu.

– My się lubimy i ufamy sobie. Miałam wrażenie, że to ekipa miała większy problem z tym, że mamy sceny seksu, niż my – zapewniła Koleśnik w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów”.

Sceny erotyczne w filmach i serialach stają się powoli normą. Widocznie i aktorzy, i twórcy szukają nowych sposobów na zszokowanie widza. Rozbierane sceny rodzeństwa to rzeczywiście „nowa jakość”.