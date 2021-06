Szok! Trzaskowski mówi Konfederacją. Chce likwidacji TVP INFO

Dla wielu osób może być szokiem to, że prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podnosi w końcu jakieś sensowne postulaty.

– Moim zadaniem jest to, żeby wzmacniać opozycję. Ponieważ jestem prezydentem Warszawy i mam pewien autorytet wśród samorządowców, moim zadaniem jest też to, żeby budować poparcie samorządowców dla bloku opozycyjnego. To właśnie robię, a przez cały czas pracuję jako wiceprzewodniczący Platformy. W najbliższą niedzielę będziemy zbierali podpisy pod likwidacją TVP Info. W tej chwili, z tego co wiem, mamy około 70 tysięcy podpisów – mówił w Radiu Zet prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski.

Z postulatem likwidacji TVP INFO trudno się nie zgodzić – jeśli jest się wolnościowcem. Jeszcze trudniej jednak uwierzyć w szczere intencje polityków Platformy. Rządzili oni bowiem dwie kadencje i z „reżimówki” korzystali równie chętnie, co Prawo i Sprawiedliwość.

Czyli co? Teraz propaganda jest zła, a jak PO rządziła, to propaganda była dobra?

Platformersom trzeba jednak oddać to, że oni nie wydali 10 miliardów złotych z kieszeni podatników na Telewizję Publiczną. Tu PiS-owi udało się ich przebić.

Źródło: Radio Zet, NCzas