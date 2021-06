Dr Basiukiewicz OSTRO: Wiadomo, że niezaszczepionych wyrzucamy poza obręb społeczeństwa

Jedna z użytkowniczek Twittera przekazała, że przedszkole, do którego chodzi jej dziecko, dopuszcza obecność obojga rodziców tylko jeśli są zaszczepieni. W przeciwnym razie może wejść tylko 1 osoba. Placówka nie respektuje wyników badań laboratoryjnych na przeciwciała. Do sprawy odnieśli się m.in. dr Paweł Basiukiewicz oraz Anna Maria Siarkowska.

„W przedszkolu u mojego dziecka, na zakończeniu roku mogą być oboje rodzice, jeśli są zaszczepieni, w przypadku braku szczepień tylko 1 osoba. Wyniki badań lab na przeciwciała nie są respektowane” – napisała internautka.

„Ofiarami są dzieci, obrzydliwy szantaż. To nie medycyna, to nie nauka, to ChRL” – oceniła.

Wpis skomentowała poseł Anna Maria Siarkowska. Polityk wskazała, że szczepienia nie są obowiązkowe i nikt nie może wymagać od rodziców informacji, czy są zaszczepieni, czy nie. „Wymogi stawiane przez przedszkole nie mają prawnej podstawy” – wskazała.

Szczepienia nie są obowiązkowe. Nikt nie może od Państwa wymagać udzielenia informacji dot. tego, czy są Państwo zaszczepieni, czy też nie. Wymogi stawiane przez przedszkole nie mają prawnej podstawy.

Sytuację skomentował też kardiolog i internista dr Paweł Basiukiewicz. „Wiadomo, że niezaszczepionych wyrzucamy poza obręb społeczeństwa” – skwitował.

Lekarz zadał także serię pytań, jakie pojawiają się w związku z całą sytuacją.

„A kto będzie sprawdzał certyfikaty rodziców? Pani z szatni? A czy nauczyciele są zaszczepieni? A czy zaszczepieni rodzice będą musieli mieć maski? A jeśli zaszczepiony rodzic ma fałszywy certyfikat?” – napisał.

Wiadomo, że niezaszczepionych wyrzucamy poza obręb społeczeństwa.

A kto będzie sprawdzał certyfikaty rodziców ? Pani z szatni ?

A czy nauczyciele są zaszczepieni?

A czy zaszczepieni rodzice będą musieli mieć maski ?

A jeśli zaszczepiony rodzic ma fałszywy certyfikat ?

