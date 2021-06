EURO 2020. Najnowsze informacje o stanie zdrowia Eriksena. Podjęto ważną decyzję

Duński piłkarz Christian Eriksen, który miał atak serca podczas sobotniego meczu mistrzostw Europy z Finlandią (0:1), będzie miał wszczepiony kardiowerter-defibrylator (ICD) – poinformował lekarz tamtejszej drużyny narodowej Morten Boesen.

– Po badaniach zapadła decyzja, że Eriksen powinien mieć ICD. Takie urządzenie jest konieczne po zawale z powodu nieprawidłowości w rytmie pracy serca – wyjaśnił Boesen.

Eriksen zasłabł w 43. minucie pierwszego meczu Danii w tegorocznym turnieju. Doszło u niego do zatrzymania pracy serca i był reanimowany. Później trafił do szpitala w Kopenhadze. We wtorek opublikował wiadomość, w której poinformował, że czuje się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności.

Podczas czwartkowego meczu Danii z Belgią w Kopenhadze planowana jest minuta aplauzu na cześć 29-letniego pomocnika, który przebywa w szpitalu niecałe półtora kilometra od stadionu.

W grupie B Belgia, Rosja i Finlandia mają po trzy punkty, a Dania – zero. W środę rozegrano pierwsze spotkanie drugiej kolejki – Rosja wygrała z Finlandią 1:0.

