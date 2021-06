Kontrowersje wokół bezpieczeństwa szczepionki AstraZeneca. Rząd Australii zmienia zasady

17 czerwca 2021 r. pojawił się komunikat australijskiej Grupy Doradczej ds. Szczepień (ATAGI) dotyczące szczepionki AstraZeneca przeciw COVID-19. Jest to odpowiedź na nowe kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek.

Australijska Grupa Doradcza ds. Szczepień (ATAGI) zaleca teraz szczepionkę Pfizer jako preferowaną dla osób w wieku od 16 do 60 lat. Aktualizuje też poprzednie zalecenia dotyczące produktu AstraZeneca. Teraz przeznaczony jest dla osób w wieku od 16 do 50 lat i od 60 wzwyż

Zalecenie zostało zmienione ze względu na większe ryzyko i obserwowane nasilenie zespołu zakrzepicy i małopłytkowości (TTS) związane ze stosowaniem szczepionki AstraZeneca w Australii w grupie wiekowej 50-59 lat. Zaobserwowane negatywne skutki różnią się tu od danych międzynarodowych.

W przypadku osób w wieku 60 lat i starszych indywidualne korzyści z otrzymania szczepionki przeciw COVID-19 mają być trwalsze, niż u osób młodszych. Więc uznano, że w tym przedziale wiekowym korzyść ze szczepienia za pomocą produktu AstraZeneca przewyższa ryzyko wywołania TTS w tej grupie wiekowej. Dlatego też będzie ona podawana i preferowana dla ludzi powyżej 60 roku życia.

Niezbyt wesołe jest życie australijskiego staruszka, bo dalej załapie się na Astrę. Szczepienia w innych grupach tym preparatem będą kontynuowane w przypadku podawania drugiej dawki. Dane z Wielkiej Brytanii wskazują bowiem na znacznie niższy wskaźnik TTS przy drugiej dawce szczepionki AstraZeneca.

8 kwietnia 2021 r. firma ATAGI zaleciła, aby Astra była preferowaną szczepionką zwłaszcza dla osób w wieku poniżej 50 lat ze względu na lokalne i międzynarodowe doniesienia o zespole zakrzepicy i małopłytkowości (TTS). Szacowane ryzyko TTS wyniosło 4 do 6 przypadków na milion po podaniu pierwszej dawki AstraZeneca.

W grupie wiekowej 50+ jednak nie sformułowano preferencyjnych zaleceń dotyczących żadnej szczepionki. Teraz ATAGI podjęło decyzję o zrewidowaniu tego zalecenia i Astra zostaje wycofana dla osób od 50 do 59 roku życia. Na dzień 16 czerwca 2021 r. 63% osób w wieku 70 lat i starszych oraz 25% osób w wieku 18 lat i starszych otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

Od początku kwietnia do 16 czerwca 2021 r. w Australii zgłoszono 60 przypadków TTS u osób w wieku 50-59 lat. Zwiększyło to wskaźnik zagrożeń w tej grupie wiekowej z 1,9 do 2,7 na 100 000 dawek szczepionki AstraZeneca.

Od wybuchu pandemii Covid-19 Australia zarejestrowała jedynie 30 300 zakażeń oraz 910 zgonów.

Źródło: health.gov.au