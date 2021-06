Umiłowany przywódca niknie w oczach. Co się dzieje Kim Dzong-Unem?!

Kim Dzong-Un ma 170 cm wzrostu i ważył ok. 140 kg. A przynajmniej tyle ważył jeszcze niedawno.

Najnowsze zdjęcia Umiłowanego Przywódcy opublikowane przez Associated Press sugerują, że Kim Dzong-Un mógł stracić nawet 20 kg. Jednak chudnięcie dyktatora wzbudziło zainteresowanie nie tylko dziennikarzy.

Sytuacją zdrowotną Kim Dzong-Una zainteresowane są też władze Południa. Hong Min z seulskiego Koreańskiego Instytutu ds. Narodowego Zjednoczenia ocenił, że to może być próba podreperowania zdrowia dyktatora, a nie oznaką choroby.

– Gdyby doświadczał problemów zdrowotnych, nie pokazywałby się publicznie, zwołując posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego Partii Robotniczej – twierdzi Hong.

The story we ran at @nknewsorg about Kim Jong Un's apparent weight loss made it to Japanese television.

They cited our photos of Kim's watch band apparently getting longer, which would imply a thinner wrist. https://t.co/7OyuWHLGac pic.twitter.com/fs2hWQ9MIA

— Oliver Jia (オリバー・ジア) (@OliverJia1014) June 16, 2021