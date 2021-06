Amerykanie mają nowe „postępowe” święto państwowe

Joe Biden ogłosił nowe święto państwowe z okazji zniesienia niewolnictwa. Niewolnictwo, oficjalnie zniesione w grudniu 1865 roku, jest „plamą moralną” i „grzechem pierworodnym Ameryki” – powiedział przy tej okazji prezydent.

Biden podpisał ustawę o Narodowym Dniu Niepodległości w Białym Domu 17 czerwca 2021 r. Nowe święto federalne dla upamiętnienia wyzwolenia ostatnich niewolników w Teksasie 19 czerwca 1865 r., będzie obchodzone właśnie tego dnia.

W ceremonii w Białym Domu brał udział wiceprezydent Kamala Harris. W święto 19 czerwca „wszyscy Amerykanie mogą poczuć moc tego dnia i uczyć się z naszej historii, świętować postęp i zobaczyć przebytą drogę” – oświadczył Joe Biden.

Dodał, że emancypacja czarnych amerykańskich niewolników była „jedynie początkiem” wysiłków na rzecz „dotrzymania obietnicy równości rasowej”. „Musimy nadal realizować tę obietnicę, ponieważ jeszcze tego nie osiągnęliśmy” – mówił Joe Biden. Czarnoskóra mniejszość to obecnie 13% populacji. Na fali BLM mówi się o rasizmie strukturalnym.

Mniejszość ta ma być dyskryminowana w zakresie zatrudnienia, mieszkalnictwa i opieki zdrowotnej. Jednak duża część nierówności wynika z roszczeniowości tego środowiska, znacznie wyższej przestępczości, niższego wykształcenia. Tłumaczenie wszystkiego spadkiem po niewolnictwie i rasizmem strukturalnym, niestety, tylko ową roszczeniowość podsyca.

Nowe święto federalne nosi nazwę „Juneteenth”. Będzie jedenastym uznanym świętem w całych Stanach Zjednoczonych i dniem wolnym do pracy. Do tej pory były to święta Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Święto Dziękczynienia i Dzień Niepodległości oraz dni upamiętniające prezydentów i Martina Luthera Kinga Jr. Świętem federalnym jest również zawsze dzień zaprzysiężenia nowego prezydenta.

US makes Juneteenth, marking end of slavery, a federal holiday https://t.co/2p5xeoysjk pic.twitter.com/nF17rqthkn — FRANCE 24 (@FRANCE24) June 18, 2021

Źródło: AFP/ AP