Czarnek dogadał się ze Strajkiem Młodzieżowym. „Edukacja klimatyczna” w szkołach od 2023

Przemysław Czarnek, w trakcie rozmów z grupą aktywistek i aktywistów z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, zadeklarował, że do 2023 roku do szkół wprowadzony zostanie przedmiot „Edukacja klimatyczna”.

W czwartek 17. czerwca Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (czyli ruch, który zapoczątkowała Greta Thunberg, w myśl którego dzieci i młodzież wagarują, bo tak bardzo przejmują się klimatem) przedstawił swoje postulaty dotyczące „koniecznych” zmian w oświacie i wprowadzenia do programu nauczania edukacji klimatycznej.

Stroniący od chodzenia do szkoły młodzi ludzie, chcą decydować o tym, co powinno być w szkołach nauczane. Mowa tu m.in. o edukacji związanej z „kryzysem klimatycznym i bioróżnorodnością”.

W sumie aktywiście chcą zmian w zakresie programów nauczania biologii, geografii, chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, historii (!), języka polskiego (!) oraz podstaw przedsiębiorczości. Trudno powiedzieć, co większość z tych przedmiotów (np. język polski) ma wspólnego z ekologią…

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny reprezentowali Maria Pobojewska, Maria Budzowska, Emilia Rygielska, Marta Walkowiak, Jakub Stankowski, Wojciech Stangierski, Jan Dąbrowski i Maciej Matuszczak.

Stronę rządową reprezentował oczywiście minister edukacji, Przemysław Czarnek, a także Jadwiga Emilewicz i przedstawiciele UN Global Compact Network Poland, Kamil Wyszkowski oraz Sylwia Łyskawka.

Strona rządowa przychyliła się do postulatów młodych strajkujących. Minister Czarnek zadeklarował, że „Edukacja Klimatyczna” zostanie wprowadzona do szkół do 2023 roku, a rząd weźmie udział w kolejnych rozmowach z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym…

Źródło: rp.pl