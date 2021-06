EURO 2020. Fani są wściekli. Problemy z aplikacją TVP Sport

Rządowa telewizja zachęcała fanów piłki nożnej do pobierania aplikacji TVP Sport. Chcący obejrzeć mecze Euro 2020 zderzyli się jednak z licznymi błędami i uciążliwymi reklamami.

Trwa Euro 2020, a telewizje walczą, aby przyciągnąć przed ekrany fanów piłki nożnej. Rządowa TVP postanowiła pójść o krok dalej i oświadczyła, że mecze będzie można komfortowo oglądać na telefonach i tabletach dzięki aplikacji TVP Sport.

Skuszeni fani piłki zaczęli pobierać aplikacje TVP. Ale efekt jest inny niż obiecywano.

Aplikacja roi się od błędów. Na dodatek użytkowników do furii doprowadzają reklamy, które wyświetlają się w aplikacji przed obejrzeniem meczu.

Użytkownicy aplikacji TVP wskazują m.in. na to, że transmisje meczy są zrywane, bez względu na jakość połączenia internetowego. Nie da się również wyświetlać obrazu z aplikacji na innych urządzeniach – np. monitorze lub telewizorze.

Wspomniane bloki reklamowe uruchamiają się przy każdym restarcie aplikacji. A ponieważ użytkownicy często muszą ją restartować to witają ich bloki reklamowe, których nie są w stanie wyłączyć i pominąć.

„Skandalem jest to, że czekam po kilka razy pod rząd żeby minęło 6 reklam trwających po około 30 sekund, a na końcu dostaje komunikat „ops, coś poszło nie tak” i brak transmisji” – zrecenzował aplikację w sklepie Google jeden z użytkowników.

Jakby tego było mało, aplikacja potrafi się zaciąć przez reklamy tuż przed golem.

„Co za śmieć! Nie wiadomo, czy czekać na drugą połowę, czy odświeżać, czy oglądać reklamy jeszcze raz. Tajemniczy napis, przerwa w transmisji, nagle mecz się zaczyna od 48 minuty, po strzeleniu gola przez naszą reprezentację” – zauważył inny niezadowolony użytkownik.

Na aplikację skarżą się też użytkownicy nowoczesnych telewizorów m.in. z systemem operacyjnym WebOS.

„Na WebOS wyświetlają się tylko reklamy, a potem komunikat: „the media could not be loaded either because server…” – wskazał właściciel telewizora marki LG.

Źródło: Wirtualne Media