PiS chce zaostrzyć prawo. Żabka, Kaufland, Intermarche i wiele innych sklepów zostaną zamknięte?

PiS wymyślił zakaz handlu w niedziele, więc coraz więcej przedsiębiorców znalazło legalny sposób, jak zakaz obejść. Władza chce teraz zaostrzyć wprowadzone wcześniej przepisy. Żabka, Kaufland, Polo Market i wiele innych sklepów wstrzymują oddech.

Tysiące sklepów działa w niedziele objęte zakazem, coraz częściej jako placówki pocztowe. W PiS jest podobno „zielone światło” dla zaostrzenia kontrowersyjnego przepisu – pisze piątkowa „Rzeczpospolita”.

Jak czytamy w „Rz”, pogłoski o tym, że szykowana jest nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, aby zlikwidować furtkę w postaci placówek pocztowych, potwierdził niedawno poseł PiS Janusz Śniadek.

Niedziele niehandlowe. PiS zaostrzy prawo?

„Rz” cytuje wypowiedź byłego przewodniczącego SNZZ Solidarność dla portalu money.pl. „Do Sejmu wpłynie nowelizacja, to bardziej kwestia dni niż tygodni, w której będzie wprowadzona definicja przeważającej działalności” – powiedział Śniadek.

Zmiana – jak podkreśla „Rzeczpospolita – miałaby zamknąć furtkę coraz częściej wykorzystywaną przez sieci handlowe. Dziennik przypomina, że pierwszą, która zaczęła z niej korzystać, była Żabka, ale teraz w podobny sposób działają też supermarkety Intermarche, wiele sklepów z sieci zarządzanych przez Eurocash, ale także placówki Carrefour czy Biedronki.

„To łącznie co najmniej kilkanaście tysięcy lokalizacji, a dodatkowo biorąc pod uwagę, iż działać mogą sklepy franczyzowe, okazuje się, iż więcej sklepów w niedzielę z zakazem może działać niż jest zamkniętych. To się PiS nie podoba, bo zakaz miał uderzyć w duże sieci, które teraz go bez kłopotu obchodzą” – pisze gazeta.

Jednak – jak zauważa – zakaz był do tej pory zakładnikiem tarć w rządowej koalicji, gdzie ma wielu przeciwników.