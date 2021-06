„Policja myśli” recenzuje książki dla dzieci. Przykład z Anglii

Pozarządowa organizacja English Heritage (Historic England), odpowiedzialna za zarządzanie dziedzictwem historycznym Anglii, potępiła „rasizm, ksenofobię i brak wartości literackiej” w książkach Enid Blyton. BLM i ideologia progresywizmu czynią spustoszenia nawet w literaturze.

Autorka trylogii o Noddym staje się pisarką zakazaną. English Heritage zamieściło jej książki na „postępowym” indeksie z opisem, że treść jej prac „nie odzwierciedla wartości i perspektywy współczesnych ludzi”.

Pod niewątpliwym wpływem ruchu Black Lives Matter, organizacja potępiła „rasizm, ksenofobię i brak wartości literackiej” pism Enid Blyton. O tej „recenzji” poinformował Guardian w czwartek 17 czerwca.

Organizacja przypomniała, że ​​międzynarodowa grupa wydawnicza Macmillan już w 1960 roku odmówiła wydania jednej z powieści Enid Blyton, wskazując na „słabą i nieatrakcyjną nutę staromodnej ksenofobii”. W 1966 roku czepiano się „rasizmu” w książce o czarnej lalce imieniem Sambo, której dziecko nie polubiło z powodu koloru. Lalka się wybieliła w deszczu i zyskała akceptację.

Podobno w 2016 roku Mennica Królewska odmówiła też umieszczenia twarzy Enid Blyton na monecie 50-pensowej. Powodem miał być jej rasizm, homofobia, seksizm, itp. Heritage jest jednak „łaskawa”, bo tablica na domu pisarki w Londynie nie zostanie usunięta. Okazuje się, że ma też „zasługi”. Chociaż „oskarżeń nie można odrzucić” to jej książki „odgrywały kluczową rolę w zachęcaniu pokolenia dzieci do czytania” – stwierdza English Heritage.

