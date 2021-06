W weekend żar poleje się z nieba. Zaszczepieni muszą szczególnie uważać [PROGNOZA POGODY]

Ten weekend będzie wyjątkowo gorący. Pogoda będzie kształtowana przez rozległy układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Rosją. Napływające powietrze będzie gorące i suche, pochodzenia zwrotnikowego. Apogeum upałów przypadnie na sobotę.

Dziś od rana w całym kraju bezchmurnie. W ciągu dnia prognozowany jest szybki wzrost temperatury. Po południu w całym kraju możliwy rozwój pojedynczego zachmurzenia kłębiastego bez opadów. Noc będzie ciepła i bezchmurna.

Maksymalna temperatura powietrza wyniesie ok. 27-31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie oraz 30-34 st. C na północnym zachodzie. W całym kraju będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich.

W sobotę także czekają nas upały. Pogoda bowiem bez większych zmian. Przeważnie będzie bezchmurnie i upalnie. Po południu i wieczorem lokalnie możliwy rozwój zachmurzenia do małego, ale bez opadów. W nocy możliwy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego na zachodzie. w pozostałej części kraju bezchmurnie. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 28 do 34 st. C. Najcieplej będzie na północnym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich.

Małe zmiany w pogodzie dopiero w niedzielę. Na wschodzie w ciągu dnia utrzyma się bezchmurna aura. Na zachodzie i w centrum w ciągu dnia możliwe jest pojawienie się umiarkowanego zachmurzenia, w większości bez opadów. Lokalnie może jednak chwilowe słabe przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna na zachodzie wyniesie 27-32 st. C. Na pozostałym obszarze termometry pokażą od 27 do 31 st. C. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich.

Opalanie nie dla zaszczepionych

Czeka nas zatem iście wakacyjny weekend. Jednak uważać muszą m.in. osoby zaszczepione na koronawirusa i ozdrowieńcy. Włoscy lekarze ostrzegają, że ich skóra może być bardziej narażona na promieniowanie słoneczne.

Osoby, które przeszły Covid-19 oraz te, które przyjęły szczepionkę w tym roku powinny bardzo uważać z opalaniem. Wszystko dlatego, że ich skóra może być słabsza i bardziej narażona na działalnie Słońca. Tak twierdzą cytowani przez dziennik „Il Messaggero” włoscy eksperci.

Dermatolodzy wyjaśniają, że stan skóry wynikający z zakażenia koronawirusem lub zaszczepienia wymaga tego, by możliwie jak najbardziej ją chronić. We Włoszech trwa kampania, która ma zapobiegać rakowi skóry. W roku szprycowania obywateli rozszerzono ją także na kwestie związane z mniemaną pandemią.

Lekarze podkreślają, że ozdrowieńcy i zaszczepieni powinni odczekać kilka tygodni zanim zaczną korzystać z kąpieli słonecznych. Muszą również opalać się stopniowo, stosując kremy ochronne.

Dermatolog Luca Fania podkreślał, że zakażenie koronawirusem może objawiać się także na skórze – najczęściej w postaci tzw. pokrzywki, wysypki przypominającej odrę lub ospę czy też stanu przypominającego odmrożenia.

– Również po zaszczepieniu mogą wystąpić różne stany chorobowe skóry – mówił Fania.

Źródła: wp.pl/PAP/nczas.com