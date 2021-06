Abp Jędraszewski o „obowiązku” dziękowania za życie braci Kaczyńskich. MOCNY komentarz Terlikowskiego

Piątek, dzień urodzin tragicznie zmarłego 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego brata Jarosława, był także dniem, w którym obchodzono kolejną rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej. Podczas Mszy św. modlono się za prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żonę Marię i wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podkreślił w homilii, że urodziny prof. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP i prezesa Jarosława Kaczyńskiego przeżywamy na Wawelu „w cieniu smoleńskiej tragedii”. – Ale wszyscy, a na pewno pan prezes dziękują Panu Bogu za dar jego matki śp. Jadwigi z domu Jasiewicz, harcerki, członka Szarych Szeregów, za to, że była matką – mówił abp Jędraszewski.

Dodał, że dalej jest „miejsce na dziękowanie za życie”. – To wątek bardzo osobisty. Ale my wszyscy jako wspólnota, wspólnota Kościoła, żyjąca nauką Chrystusa, mamy prawo, by dziękować za to życie śp. Pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Pana prezesa w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat są, żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich. Mamy także obowiązek dziękowania za dar ich życia dla Polski – powiedział metropolita krakowski.

W piątkowej uroczystości brali udział m.in. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska z rodziną, premier Mateusz Morawiecki, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski, europoseł Beata Szydło, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, szef MON Mariusz Błaszczak, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister zdrowia Andrzej Niedzielski, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i prezes TVP Jacek Kurski.

Przyspieszanie laicyzacji

Słowa abpa Jędraszewskiego wywołały liczne kontrowersje. Odniósł się do nich m.in. Tomasz Terlikowski.

W ocenie publicysty „Zjednoczona Prawica do spółki z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, staje się jednym z czynników przyspieszających – i tak zachodzącą – laicyzację”.

„Takie kazania, jak to na Wawelu nie mają wiele wspólnego z katolickim podejściem do polityki, ani z długofalowym dobrem Kościoła” – podkreślił.

Tomasz Terlikowski stwierdził jednocześnie, że „za bardzo ceni inteligencję arcybiskupa Marka Jędraszewskiego (…), żeby zakładać, że głosi on swoje kazania bez świadomości, jakie wywołują one reakcje”.

Pytał też, czy hierarcha nie dostrzega bardzo głębokiego podziału w polskim społeczeństwie, w którym Kościół powinien być „głosem jednoczącym, budującym mosty, łączącym”. Wskazał, że takie kazania dzielą.

„To właśnie Kościół powinien przypominać, w całym medialnym i partyjnym zgiełku, że jesteśmy – mimo wszystko i wbrew wszystkiemu – jedną obywatelską wspólnotą, że Chrystus, sakramenty, Kościół jest dla wszystkich, dla tych, którzy braci Kaczyńskich kochają i dla tych, którzy mają do nich stosunek niechętny czy wrogi, dla tych ze Zjednoczonej Prawicy, z Konfederacji, PSL, Platformy, a także Lewicy w jej rozmaitych odcieniach. Takie kazania, jak te na Wawelu, temu nie służą” – wskazał publicysta.

Jak podkreślał, są one szkodliwe dla Kościoła także dlatego, że wiążą Go z konkretną opcją polityczną – „wbrew zdrowemu rozsądkowi, logice, a także katolickiej teologii”.

