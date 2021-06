Euro 2020. Eriksen opuścił szpital i odwiedził kolegów z reprezentacji

Duński piłkarz Christian Eriksen, który miał atak serca podczas sobotniego meczu mistrzostw Europy z Finlandią (0:1), po udanej operacji wszczepienia kardiowertera-defibrylatora (ICD), w piątek został zwolniony ze szpitala.

29-letni zawodnik Interu Mediolan po opuszczeniu szpitala odwiedził mieszkającą w Helsingor reprezentację Danii.

„Biorąc pod uwagę okoliczności wszystko ze mną dobrze. Wspaniale znowu było zobaczyć chłopaków” – przekazał Eriksen w oświadczeniu opublikowanym przez duńską federację piłkarską (DBU).

Eriksen zasłabł w 43. minucie pierwszego meczu Danii w tegorocznym turnieju. Doszło u niego do zatrzymania pracy serca i był reanimowany. Później trafił do szpitala w Kopenhadze. We wtorek opublikował wiadomość, w której poinformował, że czuje się coraz lepiej.

Źródło: PAP