EURO2020. Tyskie: jeśli Hiszpanie przegrają, to stawiamy im piwo na pocieszenie

Już dziś mecz Polska – Hiszpania, w którym Polacy grają „o wszystko”. Z tej okazji browar Tyskie wywiesił w Sewilli, gdzie odbędzie się starcie, bilbord z informacją, że jeśli Polska wygra mecz, Tyskie postawi Hiszpanom piwo.

Euro2020. Mecz Polska – Hiszpania. Tyskie postawi Hiszpanom piwo?

Tyskie po raz kolejny wykorzystuje Euro2020 do prowadzenia ciekawego marketingu.

W zeszłym tygodniu marka piwa zachęcała Irlandczyków do kibicowania Polakom w meczu ze Słowacją. W tym celu wykupiono reklamy z haslem „Grab a Tyskie beer and help us cheer!” w dwóch największych irlandzkich dziennikach.

Teraz browar obiecuje Hiszpanom, że postawi im piwo, jeśli Polacy pokonają ich w dzisiejszym meczu.

„Piłka rządzi się swoimi prawami, a my swoimi. Dlatego stawiamy Hiszpanom Tyskie, jeśli przegrają z nami. Vamos, Polacos!” – czytamy na Facebooku browaru.

Cóż, wydaje się, że zawodnicy z Hiszpanii raczej nie napiją się dziś darmowego polskiego piwa – są faworytami w meczu.

Euro2020. Mecz Polska – Hiszpania. Gdzie obejrzeć?

Drugi mecz Polaków na Mistrzostwach Europy będzie można obejrzeć w TVP 1, w sobotę 19 czerwca o 21.

Źródło: FB/Tyskie