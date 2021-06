Impreza zorganizowana w czasie pandemii zakończona walkami z policją. Pięciu rannych żandarmów [WIDEO]

Masowe imprezy na świeżym powietrzu, które łamią ciągle jeszcze obowiązujące obostrzenia sanitarne stały się francuską specjalnością. Tydzień temu pisaliśmy o zakończonej burdami imprezie na Palcu Inwalidów w Paryżu. W ten weekend podobna impreza odbyła się pod miastem Redon.

Było równie „gorąco”, bo czterech żandarmów zostało rannych podczas akcji ewakuacyjnej imprezowiczów. Panował tu zresztą anty-policyjny nastrój, bo imprezę zwołano w rocznicę śmierci młodego mężczyzny, który utopił się dwa lata temu w Loarze podczas policyjnej interwencji na koncercie techno.

W nocy z piątku na sobotę 19 czerwca rave party i oddanie hołdu jednak się nie udało. Doszło do aktów przemocy i strać z policją. Imprezę zwołano na torze wyścigowym pod Redon (departament Ille-et-Vilaine).

Dzień wcześniej prefekt Ille-et-Vilaine wydał zakaz organizacji spotkania. Policja starała się od początku uniemożliwić zgromadzenie. Zmobilizowano do akcji 400 żandarmów. Młodzież była od początku nastawiona wrogo wobec funkcjonariuszy, więc była to prosta recepta do sprowokowania starć.

W ruch poszły kamienie, kule do petanque, a nawet „koktajle Mołotowa”. W starciach rannych zostało pięciu żandarmów, a według prefektury jeden z uczestników, 22-latek, ma urwaną rękę. Starcia trwały 7 godzin i zakończyły się w sobotę 19 czerwca rano.

Après 6H d’affrontements avec les gendarmes, la free-party s’installe et la fête commence à #Redon. pic.twitter.com/kRW1oiNDNn — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 19, 2021

Depuis près de 6H, de violents affrontements en cours : Les participants résistent aux nombreux assauts des gendarmes qui font pour l’instant demi-tour. #Redon pic.twitter.com/XBxzFUQg7Q — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 19, 2021

Multiples molotov et projectiles contre gaz lacrymogène et charges. Affrontements en cours à 2H du matin à #Redon. Une #FreeParty devait rendre hommage à #SteveMaiaCanico. Les forces de l’ordre empêchent l’installation du #Teknival. @CLPRESSFR https://t.co/UXGPA1kNhT pic.twitter.com/e68eJjAKpK — Clément Lanot (@ClementLanot) June 19, 2021

Źródło: AFP/ Le Figaro