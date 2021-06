Niedźwiedź brunatny sterroryzował Sapporo [WIDEO]

Przy bramie poturbował ochronę. Wyraźnie spanikowany atakował ludzi, którzy znaleźli się na jego drodze.

Nie zatrzymały go nawet druty kolczaste otaczające bazę. Pokonywał ogrodzenia i był wyraźnie rozdrażniony. W sumie zranił cztery osoby, które pojawiły się na jego trasie.

Okazał się na tyle niebezpieczny, że w końcu sprowadzono myśliwych. Ci przerwali miejski rajd zwierzęcia. Niedźwiedzia po prostu zastrzelono.

Ataki niedźwiedzi na ludzi nie są w Japonii rzadkim zjawiskiem. W 2019 roku, z powodu ich ataków, rannych zostało 157 osób, a jedna zginęła.

Tym razem wizycie niedźwiedzia towarzyszyły kamery kilku telewizji.

#Japon 🇯🇵 – Un ours brun sauvage en liberté a semé la panique dans une ville du nord du Japon et a blessé quatre personnes. Sur les images des témoins, on le voit notamment pénétrer dans un camp militaire avant d'être abattu par les autorités.pic.twitter.com/leWutW6lpY

— ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) June 18, 2021