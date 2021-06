Polska podzielona na strefę żółtą i czerwoną. Większość regionów w czerwonej

Instytut Badawczy Leśnictwa wydał ostrzeżenia dot. wilgotności ściółki. Większość Polski ma być objęta czerwonym alertem.

Zagrożenie pożarowe dotyczy większości regionów w Polsce i związane jest nadchodzącą falą upałów.

IBL podkreśla, że wilgotność ściółki w punktach pomiarowych w całym kraju spada bardzo szybko – poinformował Instytut Badawczy Leśnictwa.

Mają być już w Polsce miejsca, gdzie wartość ta jest poniżej 10 proc., co jest poziomem oznaczającym ekstremalną podatność na zapalenie.

Może to oznaczać nadchodzące serie pożarów. – Przy tak wysokich temperaturach, aby wzniecić pożar, wystarczy niewielki impuls energetyczny – ostrzegł rzecznik prasowy PSP mł. bryg. Krzysztof Batorski.

Pojawiły się apele o to, by nie wjeżdżać do lasu pojazdami silnikowymi i wstrzymać się od palenia tytoniu w lesie.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przekazała, że w mijającym tygodniu w polskich lasach strażacy gasili ponad 100 pożarów.

Źródło: Interia