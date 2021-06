Tomasz Lis ostrym homofobem? „Wszystkim ludziom LGBT życzę serdecznie normalnego życia”

Na Twitterze ukazały się „życzenia” Tomasza Lisa dla „ludzi LGBT”. Rozumiemy, że chciał dowalić PiS i obecnemu rządowi, ale wyszło jak wyszło. On sam zaś wychodzi na… homofoba.

Lis napisał: „Wszystkim ludziom LGBT życzę serdecznie normalnego życia w normalnym kraju. Niczego mniej, niczego więcej.” Warto jednak dokonać rozbioru logicznego „życzeń”.

Co znaczy „normalny kraj” według Lisa, mniej więcej wiemy. Ma rządzić jego ulubiona opcja polityczna. Jednak „normalne życie” dla „ludzi LGBT” to albo oksymoron albo złośliwość pod adresem tychże. Wychodzi więc na to, że Lis to ukryty homofob…

Wszystkim ludziom LGBT życzę serdecznie normalnego życia w normalnym kraju. Niczego mniej, niczego więcej. 🌈💪👍🌞 — Tomasz Lis (@lis_tomasz) June 19, 2021

Życzenia „dziennikarza” mają związek Z planowaną NA sobotę 19 czerwca paradą gejowską. Rzeczywiście wśród niektórych polityków i celebrytów zapanowała w związku z tym jakaś „gorączka”. Panie Tomaszu, jednak płonne Pana nadzieje, oni nie potrafią „normalnie”:

kupiłam sobie błyskotki na twarz. Mam flagę, kuszą koturny, od rana ja gotowa na Paradę 🏳️‍🌈 Jejku, ale radość! — Hanna M. Zagulska (ona / jej) (@hmzagulska) June 18, 2021

W drodze. Z kim się dzisiaj widzę na pierwszej w tym roku #paradarowności ? 🌈❤️ pic.twitter.com/kH5GfUforZ — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) June 19, 2021