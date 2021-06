Winston Churchill jako malarz. Jego kolejny obraz na aukcji wyceniono na 2 mln dolarów

Na aukcji Phillipsa w Nowym Jorku wystawiono na sprzedaż obraz namalowany przez brytyjskiego premiera i laureata literackiej Nagrody Nobla Winstona Churchilla. Brytyjski polityk, mąż stanu, mówca, strateg, pisarz i historyk był także malarzem.

To obraz dość niezwykły, bo zdobił jacht Arystotelesa Onassisa. Olejny pejzaż jest zatytułowany „The Fosa, Breccles”. Został wystawiony na aukcji i jego sprzedaż ma się odbyć 23 czerwca. Szacuje się, że cena obrazu osiągnie od 1,5 do 2 milionów dolarów.

Namalowany krajobraz był wspomniany przez Churchilla w eseju „Malarstwo jako rozrywka”, który napisał w grudniu 1921 roku.

Wysoka cena to jednak nie tylko walory dzieła, ale przede wszystkim jego „okoliczności”, czyli znaczenie brytyjskiego premiera w historii, a także to, że widoczek był własnością miliardera Onassisa. W dodatku wisiał w kajucie pierwszego „super-jachtu” na świecie.

Ta „mieszanka” jest wystarczającym magnesem do kupna obrazu z 1921 roku. To i tak nie będzie rekordowa cena za obraz Churchilla. Inne jego dzieło, wystawione przez Anglinę Jolie w marcu w domu aukcyjnym Christie osiągnęło cenę 11,6 miliona dolarów. Chodziło tam o obraz namalowany podczas II wojny „Tower of the Koutoubia Mosque” („Wieża nad Meczetem Księgarzy”) podczas pobytu premiera brytyjskiego w Maroku.

Wystawiony teraz na aukcji sztych był rpzez 40 lat własnością Churchilla. W 1961 roku, cztery lata przed śmiercią, podarował go swojemu przyjacielowi Arystotelesowi Onassisowi. Zamożny armator był tak dumny z tego daru, że zawiesił go na honorowym miejscu jachtu, za słynnym barem Ari swojego jachtu „Christina”, obok dzieł Vermeera, Gauguina, Le Greco i Pissarro.

Super-jacht, „Christina” (imię córki Onassisa) był dawną fregatą marynarki kanadyjskiej o długości prawie stu metrów. Brał udział w lądowaniu w Normandii, zanim Onassis kupił ją po wojnie za 34 000 dolarów. Firma Onassis zleciła remont okrętu i przerobienie go na jacht za około 4 miliony dolarów.

Na jachcie bywali John F. Kennedy, Maria Callas, Richard Burton, Grace Kelly i Książę Rainier. Onassis zmarł w 1975 r., siedem lat po ślubie z Jackie Kennedy.

Źródło: Le Figaro Culture