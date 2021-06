Akademia Patriotyzmu – to już druga edycja warsztatów dla młodych Polaków

II edycja jest już faktem. Akademia Patriotyzmu powraca z serią darmowych warsztatów dla młodych Polaków zainteresowanych światem polityki, mediów i procesów globalizacyjnych.

Za przedsięwzięciem stoi Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego, natomiast partnerem strategicznym jest spółka KGHM Polska Miedź S.A.

Organizatorzy projektu dostrzegają głęboką potrzebę inwestowania w młode pokolenie Polaków, tak aby uformować na przyszłość nowe elity, które będą mogły zaangażować się w sferę samorządową, politykę czy budowę think tanków społecznych.

– Przede wszystkim trzeba się koncentrować na tym, co dobre dla Polski. Świadomi politycy, samorządowcy, naukowcy czy dziennikarze to warunek konieczny do rozwoju państwa i narodu. Potrzebujemy propaństwowych, nowoczesnych elit, które będą myślały kategoriami dobra państwa, nie poszczególnych grup interesów i wpływów. Próbujemy je, mam nadzieję, skutecznie budować w ramach naszego projektu. Współczesna młodzież ma wiele możliwości rozwijania różnorakich zainteresowań i pasji. Najczęściej wybiera ścieżkę kariery i osobistego rozwoju. Chcemy udowodnić, że nie musi to wykluczać zaangażowania w sprawy publiczne i społeczne. Nasi słuchacze są dowodem na prawdziwość tej tezy – zapewnia dr Krzysztof Tenerowicz, prezes Centrum im. Władysława Grabskiego.

Akademia Patriotyzmu wystartowała już w 2019 roku. To wtedy odbyła się pierwsza seria zjazdów, w czasie których przeprowadzono wiele zajęć i wykładów. Na kolejną edycję należało poczekać nieco dłużej z powodu zawirowań wywołanych przez koronawirusowy kryzys. Lockdown z pewnością nie sprzyjał organizowaniu warsztatów.

W dniach 12-13 czerwca (weekend) odbył się inauguracyjny zjazd w ramach drugiej edycji Akademii Patriotyzmu. Tematyka spotkań oscylowała wokół takich zagadnień, jak: bezpieczeństwo narodu, charakter i zadania organizacji pozarządowych czy współczesny marketing. Wśród prelegentów pojawił się mec. Karol Pietras, który zaznajomił słuchaczy z tajnikami zakładania stowarzyszeń i fundacji. Z kolei dziennikarz portalu Defence24.pl Juliusz Sabaka opowiedział o zagrożeniach w dobie globalizmu oraz przedstawił perspektywy rozwoju naszej cywilizacji.

Uczestnicy kolejnych zjazdów wezmą udział w warsztatach radiowych, nauczą się prowadzić profile w social media, poznają obsługę kamery, podszkolą się z pisania tekstów prasowych, a także zajmą się sztuką kreowania wizerunków w przestrzeni publicznej. Według zapowiedzi spotkania mają odbywać się w weekendy raz w miesiącu: w Warszawie i Krakowie (dwie grupy). Następny zjazd jest zaplanowany w dniach 10-11 lipca.

„Za nami I zjazd Akademii Patriotyzmu. Uroczysta inauguracja odbyła się w Warszawie. Dziękujemy za udział wykładowcom oraz słuchaczom. Szczególne podziękowania kierujemy także pod adresem naszego partnera strategicznego KGHM to my oraz organizatora projektu Centrum im. Władysława Grabskiego. Następny zjazd już za niespełna miesiąc. Do zobaczenia!” – czytamy w poście opublikowanym na fanpejdżu organizatorów.

Źródło: akademiapatriotyzmu.pl, Do Rzeczy