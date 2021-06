Ewa Farna nie chce być nazywana feministką. „Każda ideologia ma swoich ekstremistów, feminizm nie jest wyjątkiem”

Polsko-czeska piosenkarka, Ewa Farna, nie chce być nazywana feministką. Według niej to słowo ma negatywne konotacje.

– Zapytali mnie, czy nazwałabym siebie feministką – napisała na Instagramie Ewa Farna.

– Oczywiście zgadzam się z tym, że kobiety powinny być na równi z facetami, powinny móc tyle samo zarabiać, mieć takie same prawa – podpisuję się pod tym absolutnie i wspieram takie inicjatywy.

Ale samo słowo feminizm niestety na razie ma też negatywne konotacje… Niektóre radykalne feministki występują zupełnie przeciwko mężczyznom, a to nie jest bliska mi postawa. Każda ideologia ma swoich ekstremistów, feminizm nie jest wyjątkiem.

A własnie: z radykałem się nie zgadzam, z ogólną definicją ruchu tak.

Wiecie, bo ja lubię facetów

Nie chciałabym świata bez nich, wiem jak są ważni. Tak samo jak dziewczyny…

Potrafią być przecudowni, sama mam wspaniałego męża, który jest też mocno zaangażowany w wychowanie naszego dziecka.

Nigdy nie czułam się gorsza od facetów…

Może tego nie widziałam, może nie jestem tak bystra, ale nie czułam żeby mnie ograniczało to, że jestem dziewczyną, mimo to jestem w dobrym miejscu i zapracowałam sobie na to, żeby się w nim znaleźć.