Kanada ma pierwszego w historii nie-białego sędziego Sądu Najwyższego z bardzo wielokulturowym CV

Urodzony w Indiach sędzia Mahmud Jamal został powołany przez premiera Justina Trudeau, który stwierdził:

„Jestem przekonany, że sędzia Jamal, ze swoim ogromnym doświadczeniem w kręgach prawniczych i akademickich oraz oddaniem w służbie innym, będzie cennym nabytkiem sądu najwyższego w naszym kraju”.

Ma to być „historyczne wydarzenie” i spełnienie obietnic „postępowego” premiera walki z „powszechnym rasizmem w instytucjach kanadyjskich”. Trudeau zdaje się lubić kulturę hinduską, a w czasie podróży do Indii chętnie przebierał się w regionalne stroje, czym zresztą wzbudził zażenowanie gospodarzy.

Nie można wykluczyć, że przybysz z Indii pomylił mu się, jak Kolumbowi z Indianami, a pierwotnie chciał jakoś uhonorować tzw. „pierwotną ludność Kanady”.

Już zupełnie poważnie, Mahmud Jamal to absolwent amerykańskiego Uniwersytetu Yale, który od prawie ćwierć wieku praktykuje w Kanadzie jako prawnik. Występował 35 razy w różnych sprawach przed Sądem Najwyższym. Od 2019 roku był sędzią w Sądzie Apelacyjnym Ontario.

Jest, co ważne dwujęzyczny (zna angielski i francuski), wykładał również prawo konstytucyjne na Uniwersytecie McGill w Montrealu oraz prawo administracyjne w Osgoode Hall Law School w Toronto.

W dodatku jego życiorys to naprawdę egzemplifikacja kulturowej „różnorodności”. Urodził się w Nairobi w Kenii w 1967 r. w rodzinie przybyłej z Indii. Później rodzina wyemigrowała do Wielkiej Brytanii w 1969 r. I dopiero dalej były USA i Kanada, gdzie znalazł się w 1981 r.

W życiorysie dołączonym do zgłoszenia na sędziego SN pisał, że w młodości był obiektem „szyderstw i szykan” z powodu swojego nazwiska, wyznania i koloru skóry: „w szkole kształciłem się w religii chrześcijańskiej odmawiając Ojcze nasz i integrując się z wartościami Kościoła anglikańskiego. W domu wychowywałem się w religii muzułmańskiej, zapamiętując arabskie modlitwy z Koranu i żyjąc w społeczności izmailitów”- napisał. „Podobnie jak wiele innych osób, na co dzień byłem ofiarą dyskryminacji” – dodał.

Niemal doskonały przykład „różnorodności”, a w dodatku ma jeszcze żonę z Iranu. To przez nią przeszedł na religię bahaicką. To rodzaj synkretyzmu religijnego z elementami judaizmu, chrześcijaństwa, islamu i babizmu.

Mahmud Jamal zastąpi w Sądzie Najwyższym Rosalie Silberman Abellę, która przechodzi na emeryturę.

Thinking about the time Justin Trudeau came to India and thought this is how we dress everyday. Sir, no… pic.twitter.com/g0UTCd4U2q

— nityanandswami (@nitya_sejwar) June 13, 2021