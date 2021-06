Lobby LGBT chce indoktrynować dzieci. Zamiast chłopców i dziewczynek w szkołach będą bezpłciowe osoby uczące się

Organizacja lobbingowa Stonewall chce likwidacji pojęć „chłopiec” i „dziewczynka” w brytyjskich szkołach. Wszyscy mieliby być „bezpłciowymi” uczniami.

Organizacja Stonewall powstała w 1989 roku. Nazwa nawiązuje do prowadzonego przez mafię nielegalnego baru w Nowym Jorku, gdzie doszło do starć homoseksualistów z policją. Wydarzenie to stało się mitem założycielskim dla ruchu LGBT. W Wielkiej Brytanii grupa lobbingowa Stonewall zajmuje się wprowadzaniem ideologii LGBT do szkół.

Z dokumentów przedstawionych przez „Daily Express” wynika, że lobbingowa organizacja chce zniesienia w szkołach pojęć „dziewczynka” oraz „chłopiec”. Zniknąć miałyby też zaimki „on” i „ona”. Używano by ich w liczbie mnogiej – angielskie „they”.

I tu pojawia się spory problem dla polskich działaczy ideologii LGBTPOSLD, którzy bezmyślnie małpują zachodnie pomysły. Zamiast „chłopiec”i „dziewczynka” do użycia weszłyby uczeń/uczący się. W przeciwieństwie do angielskiego „bezpłciowego” „learner” te pojęcia mają w języku polski swój rodzaj – męski i żeński. Podobnie „oni”, „one”. Polscy działacze LGBTWC będą musieli wprowadzić „osoby uczące się”.

Propaganda i nowomowa LGBT miałaby być używane już w szkole podstawowej, a więc nawet wśród 6-letnich dzieci. Jak wynika z dokumentów lobbystów LGBT ze szkół miałby zniknąć cały „niepotrzebny język genderowy”. Lobbyści ideologii LGBT chcą też, by dzieci chodziły w szkołach w ubraniach uniseks. Zlikwidowany miałby być też podział na płcie w zajęciach sportowych. Stonewall chce, by unikano „dzielenia uczniów ze względu na płeć, czy to w klasie (można podzielić ich według ulubionego koloru, miesiąca urodzenia lub czegoś innego), czy poprzez mundurki, zajęcia sportowe lub inne aspekty życia szkolnego”.

Przeciwko lobbystom, którzy chcą zaprowadzać ideologię LGBT w szkołach, protestuje Stowarzyszenie Bezpiecznych Szkół – Safe Schools Alliance. – Sporty z podziałem na płeć są ważne dla dziewcząt ze względu na prywatność i godność – mówi w rozmowie z „Telegraph” rzecznik organizacji Tanya Carter.

Stonewall znalazło bardzo sprytny sposób na wyciąganie pieniędzy od brytyjskich szkół. Za 800 funtów rocznie (ok. 4,5 tysiąca złotych) szkoły przystępują do programu lobbystów LGBT Stonewall School & College Champion. W atmosferze terroru politpoprawności szkoły płacą i zapisują się obawiając się oskarżeń o homofobię, transfobię, etc.

Safe Schools Alliance twierdzi, że to „szokujące, iż szkoły, które nie mają pieniędzy płacą za indoktrynację i kłamstwa” lobby LGBT.