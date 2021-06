Monety z czasów Chrystusa na licytacji. Ceny zaskakują

Ile może być warta moneta, o której mówił w Biblii Jezus Chrystus? Okazuje się, że na aukcji ceny zaczynają się od zaledwie 200 złotych!

„Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie” – ten cytat z Ewangelii św. Mateusza znają wszyscy. A ile mogą być warte monety z wizerunkiem cesarza Tyberiusz, o których mówił Jezus Chrystus w tym fragmencie Biblii?

Okazuje się, że monety, o których wspomina Biblia, trafią na aukcję warszawskiego antykwariatu Michała Niemczyka. Cena wywoławcza jest bardzo niska.

Licytacja srebrnej monety z wizerunkiem cesarza zaczyna się od zaledwie 200 złotych. Jednak nie tylko te monety pojawią się na warszawskiej aukcji numizmatów.

Na aukcji pojawią się też m.in. monety Aleksandra Wielkiego, z profilem Nerona. Dotychczasowy rekord (4 mln dolarów) należy do monety, którą wyemitował Brutus po zabójstwie Juliusza Cezara.

Łącznie na aukcji pojawi się blisko dwieście monet antycznych i bizantyjskich. Aukcja ruszy 28 czerwca i potrwa cztery dni.

„Starożytne monety można porównać do naszego internetu – były nie tylko środkiem płatniczym, ale i informacyjnym, rozsiewającym czasem nawet fake newsy. Każda emisja była w rękach władcy czymś w rodzaju propagandy działającej poprzez wybijanie różnych wizerunków, na przykład trofeów po podbitych ludach, jak robili Rzymianie” – komentuje Krzysztof Pakuła, znawca numizmatyki starożytnej.

„To z monet prowincje cesarstwa dowiadywały się o zmianie panującego – nie było przecież gazet. Do czasów Nerona władcy regularnie się też w oczach poddanych upiększali – Oktawian August nigdy nie przedstawił się na monecie jako starzec. Dzisiaj to zadanie dla Photoshopa” – dodaje.

Źródło: Money.pl