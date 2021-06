Skrzynki e-mail dla każdego obywatela. 4 zł za maila. Od 1 lipca początek końca listów z urzędów

Od 1 lipca ruszają e-doręczenia, czyli narodowe skrzynki e-mail dla każdego obywatela Polski. W przyszłości ma to być jedyny kanał komunikacji między urzędami a obywatelami.

W ramach cyfryzacji administracji każdy obywatel i każdy urząd otrzyma własny adres e-mail, za pośrednictwem którego będzie wysyłać i odbierać korespondencję.

Już teraz istnieje elektroniczny system komunikacji z instytucjami publicznymi – ePUAP. W zasadzie trudno powiedzieć, dlaczego rząd, zamiast rozwijać ePUAP, rusza z nowym systemem – e-doręczeniami.

Operatorem poczty elektronicznej będzie Poczta Polska. To również zaskakująca decyzja, bo instytucja ta nie ma żadnego doświadczenia w realizowaniu tego typu usług.

Choć na wolnym rynku działa wiele firm wyspecjalizowanych w zarządzaniu przesyłkami elektronicznymi, to państwo nie zdecydowało się na uruchomienie przetargu i skorzystanie z ich usług.

Czy Poczta Polska, która jest negatywnie postrzegana przez wielu Polaków, poradzi sobie z nowym zadaniem? Miejmy nadzieję, że na maile nie będziemy musieli czekać tak długo, jak na tradycyjne listy.

Prawie 4 zł za maila

Poczta Polska skorzysta finansowo na nowym zadaniu. Według informacji, do których dotarła „Gazeta Wyborcza”, za każdy przesłany e-mail w systemie Poczta Polska otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3,75 zł plus VAT.

Skąd ta kwota? Firmy na wolnym rynku pobierają zazwyczaj ok 1 zł.

„GW” sugeruje, że w tej kwocie ma się zawierać rekompensata dla Poczty Polskiej za rezygnację z papierowej formy korespondencji z urzędami.

Na początku dla chętnych. Potem dla wszystkich

Od 1 lipca korzystanie z e-doręczeń nie będzie jeszcze obowiązkowe. Z biegiem czasu jednak tradycyjna forma korespondencji z instytucjami publicznymi ma zostać zamieniona w elektroniczną wymianę maili.

Od października z ministerstwami będzie można kontaktować się tylko mailowo. Następne w kolejce będą urzędy ZUS, KRUS i NFZ.

Jak szybko będzie postępowała ta „podmianka”? Przedsiębiorcy mają czas do października 2022 r., samorządy do stycznia 2024 r., a przedsiębiorcy zmieniający wpis w CEIDG – do października 2025 r. Sądy, prokuratura i komornicy będą zobowiązani do przejścia na maile do 1 października 2029 r.

Źródło: „Gazeta Wyborcza”