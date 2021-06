EURO 2020. Tęczowa obsesja trwa. Najpierw Neuer, teraz kapitan Holendrów będzie promował „tęczę” LGBT

Tęczowa obsesja na Euro 2020 trwa. Po tym jak bramkarz reprezentacji Niemiec Manuel Neuer założył kolorową opaskę, to samo chce zrobić lider Holendrów Georginio Wijnaldum. – Wspieramy inkluzywność i wspólnotę – mówił. Jego kapitański atrybut ma mieć napis „OneLove” z wplecionymi elementami tęczy.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, niestety, dla kilku piłkarzy i reprezentacji, poza wymiarem sportowym, mają także wymiar ideologiczny. Jedni klękają przed Murzynami, a inni przemycają symbole LGBT.

W meczu z Francją zobaczyliśmy kapitana reprezentacji Niemiec z tęczową opaską. Do tej pory nikt poza nim nie promował symboli LGBT na Euro 2020. To się ma jednak zmienić. Teraz podobną „niespodziankę” szykują Holendrzy, których kapitan ma założyć tęczową opaskę z napisem „OneLove”. To nie pierwszy taki „gest” Oranje. W listopadzie wybiegli na rozgrzewkę w koszulkach z takim właśnie nadrukiem.

– Jako zespół Oranje chcemy podkreślić, że stawiamy na inkluzywność i wspólnotę. Jesteśmy przeciwni wszelakim formom wykluczenia i dyskryminacji. W ten sposób chcemy wspierać każdego, kto czuje się dyskryminowanym. I to w dowolnym miejscu na świecie – deklaruje Wijnaldum.

„Piłka nożna łączy ludzi na całym świecie. Różnice nie mają znaczenia, bo wszystkich nas łączy miłość do piłki nożnej. Kampanią OneLove chcemy pokazać, że jesteśmy za łączeniem, a zatem przeciwko wykluczeniu i dyskryminacji” – podaje z kolei holenderska federacja piłkarska.

Do walki z tęczową ideologią w pewnym wymiarze ruszyła sama UEFA, która zabroniła podświetlenia na kolorowo monachijskiego stadionu Allianz Arena przed spotkaniem Niemców z Węgrami.