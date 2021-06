Kaczyński o lockdownie: byłem zwolennikiem twardego trzymania dyscypliny społecznej

W rozmowie z tygodnikiem „Sieci” prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał, że był zwolennikiem twardego przestrzegania zasad lockdownu. Zamknięcie gospodarki, które doprowadziło do wielu plajt, dramatów, a nawet śmierci było według wicepremiera konieczny do powstrzymania zarazy. Teraz z kolei Kaczyński przekonuje, że konieczne są szczepienia.

Kaczyński zapytany o możliwość przymusowych szczepień podkreślił, że trzeba zacząć od zachęt i przekonywania. Stwierdził jednak, że bez osiągnięcia odporności zbiorowej, „a więc zaszczepienia naprawdę dużej części społeczeństwa”, choroba nie zostanie zwalczona.

– A jak tego nie zrobimy, nie wyjdziemy z jej skutków, nie ruszymy do przodu. Troska o oba te elementy jest podstawowym obowiązkiem państwa. Konieczna jest tu rozwaga i ostrożność, ale też zdecydowanie. Być może trzeba będzie politycznie bardzo dużo zaryzykować, jeżeli zachęty nie wystarczą – powiedział Kaczyński.

Prezes PiS twierdzi, że sam zaszczepił się już obiema dawkami. – Nie spieszyłem się, byli inni bardziej potrzebujący. Zachęcam każdego, kto może i powinien, by się szczepić – mówił.

Wicepremier wypowiedział się również na temat reżimu covidowego, który rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził i teraz w żółwim tempie zdejmuje.

– Polacy nie lubią takich obostrzeń, nawet gdy są zupełnie oczywiste, gdy ratują życie innym. Gdyby ktoś chodził po ulicach i strzelał, każdy by rozumiał, że trzeba go powstrzymać. W przypadku roznoszenia wirusa, też powodującego śmierć, choćby w czasie masowych demonstracji, przyzwolenie społeczne było dużo większe. Ja byłem zwolennikiem twardego trzymania dyscypliny społecznej, bo to był kluczowy front walki z rozprzestrzenianiem się wirusa. Jest to dla nas wszystkich także wyzwanie edukacyjne – powiedział.

Kaczyński, pod kątem gospodarczym, walkę z pandemią ocenia bardzo dobrze. Uważa jednak, że „pod względem zdrowotnym musimy wyciągnąć wnioski – i to robimy”.

– Stąd też tak duży nacisk na ochronę zdrowia w Polskim Ładzie. Wiemy, że potrzeba tu radykalnej poprawy i to zrobimy. Wiele elementów wymaga analizy – wskazał.

Źródło: „Sieci”