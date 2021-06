Konfederacja ma odpowiedź na „Polski Ład”. „Polska na Nowo” ma być sposobem na wyjście z zapaści

4 lipca na konwencji Konfederacji zaprezentowany zostanie program „Polska na Nowo”, który z jednej strony ma prezentować wizję Polski po pandemii, a z drugiej ma być odpowiedzią na przedstawiony przez PiS Polski Ład – powiedział szef biura prasowego Konfederacji Tomasz Grabarczyk.

„Polska na Nowo” powiedział Grabarczyk, „to po pierwsze wizja Polski pocovidowej, tego co należy naprawić, co w ciągu ostatniego roku uległo olbrzymiej zapaści”. Jest to też – podkreślił – odpowiedź Konfederacji na program Polski Ład.

„Znajdą się tam postulaty podobne tematycznie do obszarów poruszanych przez PiS w ‚Nowym Ładzie’, które będą lepszą alternatywą, lepszą odpowiedzią na te palące problemy” – powiedział Grabarczyk.

Jednym z rozwiązań proponowanych przez Konfederację dotyczących podatków i ekonomii „będzie postulat dotyczący likwidacji 15 podatków”. Grabarczyk zapowiedział, że Konfederacja zaproponuje przeprowadzenie tego za pomocą jednej ustawy, a wśród zlikwidowanych podatków ma się znaleźć m.in podatek cukrowy oraz podatek od umów cywilnoprawnych.

Kwestie podatkowe mają stanowić jeden z pięciu filarów, w które pogrupowane będą postulaty Konfederacji. Pozostałe to: opieka zdrowotna, edukacja, ceny oraz państwo prawa.

„Dużo jest postulatów, które Konfederacja już od jakiegoś czasu powtarza, które są z nami od początku, jak na przykład bon edukacyjny czy bon zdrowotny” – zaznaczył Grabarczyk oceniając, że „to, co Konfederacja prezentowała wcześniej się nie starzeje, a wręcz nabiera coraz silniejszego wymiaru”. Podkreślił, że postulaty, które mają zostać zaprezentowane na konwencji, wpisują się w ogólną linię Konfederacji, dążącą do obniżania podatków.

Źródło: PAP