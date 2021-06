MEGAPOMYŁKA pandemicznego resortu? Szczawiński: „To Wam pokazuje jakie to są patałachy bez pojęcia”

Matematyk Krzysztof Szczawiński po raz kolejny odniósł się do niekompetencji rządzących w kwestii mniemanej pandemii. Jak podkreślił, resort zdrowia dwudziestokrotnie zawyżył liczbę „aktywnych przypadków”.

Wirtualna Polska donosi, że urzędnicy pandemicznego resortu zdrowia muszą „skorygować” dane epidemiczne. Chodzi o ok. 130-140 tys. przypadków, które w statystyce figurują wciąż jako niewyleczone.

Do tych informacji odniósł się Krzysztof Szczawiński. Jak przyznał, nie brał nigdy pod uwagę tej statystyki, ponieważ jest ona „ewidentnie bzdurna”. Mimo to rząd wciąż publikuje dane, w których figuruje 153 tys. aktywnych przypadków zakażonych osób. Matematyk podkreślił jednak, że realnie „zarażenie trwa średnio poniżej 2 tyg. od wykrycia, to nawet gdyby wziąć wszystkie wykryte przypadki z tego miesiąca, to jest ich niecałe 7 tys., a oni cały czas publikują te 153 tys. aktywnych (czyli ponad 20 razy więcej!) i nikomu to tam nie przeszkadzało…”.

Szczawiński w mocnych słowach skomentował niekompetencję ludzi władzy. „To Wam pokazuje jakie to są patałachy bez pojęcia – nie są w stanie nawet przypadków policzyć żeby się nie pomylić dwudziestokrotnie (!!!), to co dopiero jakiekolwiek modelowanie czy zrozumienie tego zjawiska…”.

Zdaniem naukowca to, co właśnie obserwujemy, jest zjawiskiem niezwykle żenującym.

„I teraz będą się «głowić» jak to rozwiązać – tak, to jest tak żenujący poziom – wiem, że aż trudno w to uwierzyć – a że miałem okazję to zobaczyć już w marcu zeszłego roku, to oferowałem pomoc – ale nie, panowie z MZ wiedzieli lepiej…” – podkreślił.

„No to mamy jak mamy…” – skwitował Szczawiński.

Matematyk zaznaczył, że liczba 153 tys. publikowana „wręcz na pierwszym miejscu” jest być może dlatego tak eksponowana, żeby „straszyć dużą liczbą”. Nie jest ważne, że liczba ta jest „kompletnie fałszywa”. „I tak ze wszystkim…” – zakończył.

Redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer zapowiedział, że w najnowszym wydaniu tygodnika będzie można przeczytać wywiad z Krzysztofem Szczawińskim.

„Jak przekonuje nasz rozmówca, wszystko wskazuje na to, że zaraza po prostu już się skończyła. Ale nasi tchórze u władzy boją się powiedzieć „stop” ciągle niszczącym gospodarkę restrykcjom i ograniczeniom. Choć coraz wyraźniej widać, że nigdy nic dobrego one nie przyniosły, to kurczowo się ich trzymają, bo wydaje im się, że zamordyzmem władzy zawsze da się usprawiedliwić wszystkie jej błędy i grzechy. Tak jak w sprawie Jedwabnego, w przypadku pandemii główne, co wyłania się z działań władzy, to kłamstwo, obłuda i strach” – wskazał Sommer.

Najnowszy numer „Najwyższego CZAS!”-u można nabyć klikając TUTAJ.

Źródło: Facebook/NCzas