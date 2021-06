Nie żyje John McAffe. Znaleziono go martwego w celi

John McAffe został znaleziony martwy w celi w środę popołudniu. Urodzony w Wielkiej Brytanii geniusz komputerowy miał odebrać sobie życie, po tym jak hiszpański Sąd Najwyższy zgodził się na jego ekstradycję do USA.

McAffe został znaleziony w celi przez strażników więziennych. Mimo prowadzonej przez więzienną służbę medyczną resuscytacji nie udało się go uratować.

75-latek został aresztowany w październiku ubiegłego roku na lotnisku El Prat.

Powodem aresztowania był wniosek amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, który ścigał McAffe za rzekomo niezapłacone podatki.

