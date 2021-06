Rosja ostrzelała brytyjski okręt. Moskwa: Naruszył granice Federacji

Rosyjski samolot Su-24 należący do Floty Czarnomorskiej, wykonał ostrzegawcze bombardowanie w pobliżu brytyjskiego niszczyciela „Defender”. Do zdarzenia doszło na Morzu Czarnym w okolicach przylądka Fiolent na zaanektowanym przez Rosję Krymie.

W pobliżu znajduje się Sewastopol, gdzie zlokalizowana jest rosyjska baza Floty Czarnomorskiej. Zdaniem Moskwy Defender wpłynął 3 km w głąb rosyjskich wód terytorialnych.

Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony „Defender” wpłynął na rosyjskie wody terytorialne w środę na krótko przed południem. Natomiast rosyjska straż przybrzeżna oddała dwa strzały ostrzegawcze kwadrans później.

Według independent.co.uk myśliwce Su-24M zrzuciły w pobliżu brytyjskiego okrętu cztery bomby odłamkowe. Brytyjskiego attaché wojskowego w Moskwie wezwano do ministerstwa obrony Rosji.

„Defender został ostrzeżony, że w przypadku przekroczenia granicy Federacji Rosyjskiej zostanie użyta wobec niego broń. Nie zareagował na ostrzeżenie” – twierdzi ministerstwo.

Natomiast rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony zaprzeczył, że oddano strzały ostrzegawcze. Dodał, że HMS „Defender” znajdował się na wodach międzynarodowych.

AIS data shows that HMS Defender was at it's closest around 10 nautical miles (18.5km/11.5mi) from the Crimean coast. The UN state that territorial waters can be up to 12 nautical miles. This would put HMS Defender 2 nautical miles or 3.7km inside 'Russian' waters around Crimea. pic.twitter.com/nLUZ96Qs04

