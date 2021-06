16 lat za taniec na TikToku. Sąd bezwzględny dla młodych dziewczyn

Dwie młode kobiety usłyszały wyroki za swoje wyczyny na TikToku. Sąd skazał je na więzienie za zachęcanie innych kobiet do korzystania z platform społecznościowych celem zarabiania pieniędzy.

20-letnia Haneen Hossam i 23-letnia Mowada al-Ad były gwiazdami TikToka w Egipcie. Dziewczyny miały odpowiednio 1,3 mln i 3 mln obserwujących na tej platformie społecznościowej.

Jednak aktywność dziewczyn na TikToku nie podobała się tamtejszym władzom. Sąd w Kairze skazał kobiety łącznie na 16 lat pozbawienia wolności.

Do tego każda z kobiet musi zapłacić po 9100 funtów grzywny. Skąd tak drakońska kara?

Sąd uznał tiktokerki winnymi zachęcania innych kobiet do korzystania z platform społecznościowych w celu zarabiania pieniędzy. Jak informuje „The Sun” dwudziestolatki zostały uznane winnymi „wykorzystywania dziewcząt do czynów sprzecznych z zasadami i wartościami egipskiego społeczeństwa w celu uzyskania korzyści materialnych”.

Użytkowniczki TikToka w swoich nagraniach miały „atakować egipskie wartości społeczne”. Na jednym z zakwestionowanych filmów Haneen proponowała innym kobietom płatną pracę.

Dla chętnych czekało od 2025 do 2430 funtów za tworzenie treści na TikToka. A to według sądu było „psuciem wartości rodzinnych”, „podżeganiem do rozpusty” oraz „zachęcaniem młodych kobiet do uprawiania stosunków seksualnych”.

Zdaniem organizacji zajmujących się prawem człowieka wolności w Egipcie są ciągle ograniczane od czasu przejęcia władzy przez prezydenta Abdela Fattaha al-Sisiego w 2014 roku. Coraz dochodzi do usuwania z mediów społecznościowych materiałów, które są postrzegane jako sprzeczne z tradycyjną moralnością muzułmańską.

Źródło: The Sun