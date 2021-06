Boniek zdradza, co dalej z Paulo Sousą. „Nigdy w piłce nie ma drugiej próby” [VIDEO]

Podczas konferencji prasowej prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek odniósł się do pytania o dalszy los trenera polskiej reprezentacji Paulo Sousy. Biało-czerwoni odpadli wczoraj z EURO2020 po przegranym 3:2 meczu ze Szwecją.

Zbigniew Boniek był pytany m.in. czy potwierdza, że Paulo Sousa nadal pozostaje selekcjonerem polskiej drużyny.

– Paulo Sousa ma kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Ten kontrakt ma różnego rodzaju klauzule, ale klauzuli takiej, że jeżeli nie wyjdziemy z grupy, to się z trenerem rozstajemy absolutnie nie ma. Ja uważam, że Paulo Sousa jest bardzo dobrym trenerem i nawet wydaje mi się, że pociągnął za sobą zawodników – twierdził Zbigniew Boniek.

Zdaniem prezesa PZPN biało-czerwoni pokazali na boisku zupełnie inny styl gry. Podkreślał, że takiego zgrupowania, „pod względem przygotowania, jakości i nawet tego, cośmy robili na boiskach, jak żeśmy grali”, jeszcze nie było. W ocenie Bońka to była „drużyna troszeczkę inna, która grała inaczej niż byliśmy do tego przyzwyczajeni”.

– Natomiast ja, kiedy zostałem prezesem (PZPN – przyp. red.) w 2012 roku też dostałem drużynę z trenerem, która była w trakcie rozgrywek. My mamy teraz drużynę, która musi walczyć o to, żeby co najmniej wejść do baraży. Mamy grupę, gdzie jest jedna drużyna, która dominuje tę grupę – Anglia – natomiast z pozostałymi drużynami możemy absolutnie walczyć. Mamy we wrześniu trzy mecze, z czego dwa, które na pewno, pierwsze, musimy wygrać. I wydaje mi się, że tylko roszadami, zmianami trenerów z dnia na dzień to problemu nie rozwiążemy. Wydaje mi się, że bardziej nam jest potrzebna stabilność i pójście w tę stronę, bo według mnie to jest dobra strona – zaznaczył.

– My chcemy grać w piłkę, chcemy, żeby nasze mecze wyglądały dobrze, chcemy stworzyć sytuacje strzeleckie, chcemy dominować przeciwnika, dlatego m.in. było otwarcie na inny sposób myślenia – stwierdził Boniek. Jednocześnie dodał, że „życie czasami pewne rzeczy weryfikuje”.

– Nigdy w piłce nie ma drugiej próby albo nie można mówić, co by było, gdyby, bo to jest wszystko strata czasu. Natomiast ja uważam, to jest moje przekonanie, że Paulo Sousa jest trenerem, który ma wielkie doświadczenie, który wie, co tej drużynie potrzeba – podkreślił.

– Nie chcę o tym mówić, ale, jakby miał troszeczkę szczęścia, to dzisiaj zupełnie inaczej by to wszystko wyglądało. Dlatego na dzień dzisiejszy w ogóle takiego tematu nie ma – dodał.

– Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że trener Sousa zostaje na swoim stanowisku i miejmy nadzieję poprowadzi naszą drużynę do mistrzostw świata w Katarze. Byłoby to bardzo dobre wyjście, bo mamy potrzebę iść na wielkie imprezy – oświadczył Zbigniew Boniek.