Euro 2020. Działacz LGBT chciał znieważyć Węgrów, a znieważył LGBT

Niemcy przed meczem z Węgrami zamierzali podświetlić cały stadion na tęczowo, co nawet UEFA uznała za przesadę i im na to nie pozwoliła.

Jakiś działacz LGBT stwierdził więc, że spróbuje obrazić Węgrów w inny sposób. Chciał wbiec na boisko z tęczowo flagą.

Dodajmy, że chciał to zrobić – i zrobił – w nieprzypadkowym momencie, tylko dokładnie wtedy, gdy węgierska drużyna śpiewała hymn.

Kibice zauważyli jednak, że aktywista zamiast Węgrów, obraził ruch LGBT. Dlaczego? Ano dlatego, że tęczowa flaga, z którą wbiegł na murawę, była odwrócona do góry nogami – w taki sposób prezentuje się w środowisku kibicowskim flagi zdobyczne.

– Trochę śmiesznie wyszło – komentuje na Twitterze dziennikarz Michał Jelonek.

Przed meczem Węgry – Niemcy, na murawę wtargnął ultras LGBTQIA+. Z tego co widzę to on trzyma flagę „do góry kołami” – czyli w sposób, w jaki prezentuje się w środowisku kibicowskim flagi zdobyczne. Trochę śmiesznie wyszło. pic.twitter.com/8OtAt23uu4

— Michał Jelonek (@MichalJelonek) June 23, 2021