Mocna wymiana zdań między Sommerem i Winnickim. Chodzi o zmiany klimatu

Robert Winnicki, przedstawiciel nacjonalistycznego skrzydła Konfederacji, poruszył na Twitterze temat zmian klimatu. Odpowiedział mu Tomasz Sommer, wolnościowiec i redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”.

– Pomijając kontekst przechodzących nawałnic: nie wiem jak ludzie mający więcej niż 30 lat mogą nie dostrzegać (pomijając dowody pomiarowe) czegoś, co widać gołym okiem: że rozkład temperatur, opadów i innych zjawisk atmosferycznych zmienił się zauważalnie tylko za naszego życia – napisał na Twitterze Robert Winnicki, poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego.

Wpis narodowca udostępnił i skomentował Tomasz Sommer. Wolnościowy dziennikarz nie przeczy, że zmiany klimatu zachodzą. Zastanawia się jednak, dlaczego z góry zakłada się, że jest to zła zmiana.

– Pomijając to czy się rzeczywiście zmienił – to dlaczego miał się nie zmieniać? Skąd takie założenie i dlaczego zmiany są złe? Podstawowy błąd myślenia sozologów to dogmat złej zmiany i wiara w stałość, której przecież nigdy nie było i nie będzie. Tak, klimat się zmienia. Zawsze – napisał publicysta.

Narodowiec nie odpowiedział Sommerowi, zaczął jednak odpowiadać internautom, którzy pod jego wpisem pytali go, co miałoby wynikać z jego obserwacji.

– Po prostu nie rozumiem ludzi, którzy za punkt honoru przyjęli sobie negowanie zmiany klimatycznej. Dyskusja co do jej przyczyn oraz wniosków politycznych czy gospodarczych to inna sprawa, ale samo negowanie zachodzących zmian klimatu staje się coraz bardziej kontrfaktyczne – odpowiedział im prezes Ruchu Narodowego.