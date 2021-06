Ordo Medicus punktuje Dworczyka. „Ośmieszył Pan siebie i nasz kraj”

Ordo Medicus czyli grupa lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności i prawdy, ostro skrytykowali wypowiedź Michała Dworczyka. Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień apelował, zwłaszcza do młodszych Polaków, żeby się szczepili. Straszył też, że jak tego nie zrobią to będzie czwarta fala i kolejny lockdown.

Dworczyk pokusił się o kolejną manipulację. Tym razem zdaje się, że próbował zastosować na Polakach, szczególnie tych młodszych, gdzie odsetek zaszczepionych jest najniższy, swoisty szantaż emocjonalny.

Stwierdził bowiem, że jak szczepić się nie zaczną to nastąpi czwarta fala, a wraz z nią powróci lockdown. Więcej TUTAJ.

Z odpowiedzią pospieszył politykowi profil Ordo Medicus.

„Szanowny Panie Michale Dworczyk, ośmieszył Pan siebie i nasz kraj, posługując się prywatnym emailem do załatwiania służbowych spraw” – zaczęli.

„Teraz ośmiesza się Pan (jako niemedyk), twierdząc, że 4 fala k-wirusa będzie wywołana przez niezaszczepionych” – czytamy.

„Niech Pan zapyta niezależnych od Big Pharma wirusologów, co to jest presja selekcyjna. To właśnie masowe szczepienia prowadzą do powstawania escape variants i wzrostu zakażeń. Doświadcza tego właśnie na własnej skórze Izrael” – zauważają.

„Spośród nowo zarażonych 40 do 50% było zaszczepionych, powiedział Chezi Levi, dyrektor generalny izraelskiego ministerstwa zdrowia. Zjawisko określił jako niepokojące. Według niepotwierdzonych doniesień, znaczna część nowych infekcji spowodowana jest wariantem delta” – czytamy z kolei w załączonym materiale „Frankfurter Allgemeine”.

„Sztuczna zastawka serca, transplantat więzadła krzyżowego, proteza aorty czy endoproteza stawu biodrowego nigdy nie będą lepsze od zdrowego oryginału. Tak samo żadna szczepionka na Covid nie jest w stanie przebić w skuteczności ukł. immunologicznego zdrowego, młodego człowieka” – kończą lekarze z Ordo Medicus.