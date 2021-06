Potężna trąba powietrzna w Małopolsce. Gigantyczne straty. Pozrywane dachy, powalone słupy i drzewa [FOTO/VIDEO]

Jak poinformował PAP rzecznik małopolskiej straży pożarnej Sebastian Woźniak, trąba powietrzna, która utworzyła się w tamtym rejonie uszkodziła dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Ze wstępnych danych służb wynika, że wiatr zerwał w całości dachy z 10 domów oraz częsciowo z czterech domów i czterech budynków gospodarczych. Połamał też konary drzew i przewracała pomniejsze konstrukcje, np. blaszane garaże.

„Sytuacja jest dynamiczna” – wskazał rzecznik i poinformował, że na miejsce zdarzenia kierowane są dodatkowe zastępy straży pożarnej.

Mł. bryg. Krzysztof Batorski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straąy Pożarnej poinformował, że w Librantowej zerwany został dach z kościoła i kaplicy.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podał PAP, że fatalne warunki atmosferyczne utrudniają prace służb.

Gwałtowne burze i ulewy przechodzą w czwartek nad całą Sądecczyzną. W Limanowej i powiecie gorlickim spadł grad o dużej środnicy.(PAP)

BOŻE TRĄBA POWIETRZNA PRZESZŁA PRZEZ MOJĄ WIEŚ DOSŁOWNIE CO DRUGI DOM NIE MA DACHU, NIEKTORE ROZWALONE DO FUNDAMENTÓW, LINIE ELEKTRYCZNE I SŁUPY LEŻĄ, DRZEWA WYRWANE, PEŁNO STRAŻY POŻARNEJ I KARETEK! CO SIE DZIEJE

— natalia; cw gintama (@nawacold) June 24, 2021