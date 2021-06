Projekt ustawy: STOP segregacji sanitarnej. „Takiego deptania praw obywatelskich nie było dawno!”

Konfederacja przedstawiła projekt ustawy przeciwko segregacji sanitarnej. Ugrupowanie podkreśla, że rząd warszawski wprowadził paszporty covidowe i limity dla niezaszprycowanych, co w rzeczywistości oznacza segregację. Przymusił także przedsiębiorców do weryfikacji, czy ich klienci są zaszczepieni, czy też nie, a później przyznali, że jest to bezprawne.

Konfederacja przypomniała słowa „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego. Szef resortu zdrowia powiedział na antenie RMF FM, że „po wprowadzeniu limitów dla niezaszczepionych od przedsiębiorców wymagana jest weryfikacja osób pod kątem szczepienia”. Z kolei Jarosław Gowin w Radiu ZET stwierdził, że „ani pracodawca, ani przedsiębiorca nie może żądać dowodu zaszczepienia. Nie ma takich podstaw prawnych”.

„Takiego deptania praw obywatelskich nie było dawno! Rząd wprowadził paszporty covidowe i limity dla osób niezaszczepionych, doprowadzając do segregacji sanitarnej oraz przymusili przedsiębiorców do weryfikowania szczepienia u klientów, co – jak sami przyznają – jest BEZPRAWNE!” – podkreśliła Konfederacja.

Formacja oceniła, że tak w praktyce wyglądają „rządy bezprawia i niesprawiedliwości”.

„Dlatego przedstawiliśmy projekt ustawy #StopSegregacjiSanitarnej, który całkowicie wyklucza paszporty covidowe i jakąkolwiek segregację sanitarną. Nie zezwala na podział na osoby zaszczepione i niezaszczepione” – oświadczyła Konfederacja.

„Stajemy w obronie przedsiębiorców, którzy przymuszani są do weryfikowania stanu medycznego klientów i stosowania wobec nich segregacji sanitarnej oraz klientów, zwykłych obywateli, których prawa konstytucyjne muszą być respektowane i segregacja sanitarna zostanie uniemożliwiona” – czytamy.

„To projekt dla WSZYSTKICH Polaków, który ma na celu ochronę podstawowych praw obywatelskich i powstrzymanie haniebnej, dyskryminującej segregacji” – podsumowała Konfederacja.

Źródło: Twitter